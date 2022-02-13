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Teşkilat Dizisinin Leyal'i kim? Azra Bölek kimdir? Fadi’nin Kız Arkadaşı

TRT 1 ‘in farklı bir konseptiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen teşkilat dizisinin yeni bir karakteri de dikkatleri üzerine çekiyor. Karakterimiz Leyal. Peki kim bu Leyal? Asıl oyuncu olarak kim canlandırmaktadır? Azra Bölek kimdir? Soruların cevapları haberimizin detaylarında…

13 Şubat 2022 Pazar 11:12
Teşkilat Dizisinin Leyal'i kim? Azra Bölek kimdir? Fadi’nin Kız Arkadaşı
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Serdar bizzat Leyal’ i sorgu odasında kendi sorgulayıp bu zamana kadar öldürdükleri herkesin listesi için sorgular. Leyal tüm öldürdüklerinin sebebinin Fadi’nin şüphelenmesi olduğunu dile getirir. Bunun üzerine teşkilat Leyal’i serbest bırakmak zorunda kalır. Bunun üzerine Fadi Leyal’ in her şeyi anlattığını bu yüzden serbest kaldığını düşünür ve aralarına mesafe koymaya çalışır. Gelecek bölümlerde Fadi Leyal’i öldürmeye çalışabilir. Bu sebepten dolayı Leyal istihbarat örgütüne çalışmaya girenler arasında olacak gibi duruyor.

Teşkilat dizisi Leyal kim?

Leyal karakterine hayat veren oyuncu ve dançı olarak bilinen Azra Bölek ‘tir. Devlet tiyatrolarında oyuncu ve sanatçılık yapmaktadır. Aza Cengiz Kaçan’ın“Kışa Döndü Mevsimler” isimli şarkısının kilidindeki performansı sayesinde kendisindeki ışığı göstermiştir.

Azra Bölek Teşkilat dizisi Leyal

 karakteri ile ilgili video;

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Son Güncelleme: 13.02.2022 11:12
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatTRT1SerdarAnkaraZehra
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