Teşkilat Dizisinin Leyal'i kim? Azra Bölek kimdir? Fadi’nin Kız Arkadaşı

Serdar bizzat Leyal’ i sorgu odasında kendi sorgulayıp bu zamana kadar öldürdükleri herkesin listesi için sorgular. Leyal tüm öldürdüklerinin sebebinin Fadi’nin şüphelenmesi olduğunu dile getirir. Bunun üzerine teşkilat Leyal’i serbest bırakmak zorunda kalır. Bunun üzerine Fadi Leyal’ in her şeyi anlattığını bu yüzden serbest kaldığını düşünür ve aralarına mesafe koymaya çalışır. Gelecek bölümlerde Fadi Leyal’i öldürmeye çalışabilir. Bu sebepten dolayı Leyal istihbarat örgütüne çalışmaya girenler arasında olacak gibi duruyor.

Teşkilat dizisi Leyal kim?

Leyal karakterine hayat veren oyuncu ve dançı olarak bilinen Azra Bölek ‘tir. Devlet tiyatrolarında oyuncu ve sanatçılık yapmaktadır. Aza Cengiz Kaçan’ın“Kışa Döndü Mevsimler” isimli şarkısının kilidindeki performansı sayesinde kendisindeki ışığı göstermiştir.

Azra Bölek Teşkilat dizisi Leyal

karakteri ile ilgili video;

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