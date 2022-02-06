Teşkilat dizisinin Kemal'i Kimdir? Yağmur’un babası Kemal

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat, karakterleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide merak edilen oyunculardan biri de Zehra’nın eski eşi ve Yağmur’un babası Kemal.

Teşkilat dizisi Kemal karakteri

Kemal, Yağmur’un babası ve aynı zamanda Zehra’nın da eski eşidir. Çift Zehra’nın evine ve çocuğuna zaman ayıramamasından dolayı boşanmıştır. Zehra, eski eşine güvendiği için kızını ona emanet ederek ekibe katılmıştır. Kemal ise bu süreçte Uzay’ın eşi Ebru’ya destek olmuştur.

Dizide Kemal karakterine hayat veren oyuncumuz ise Mert Karabulut’tur. 25 Ekim 19282’de Ankara’da doğan oyuncu, eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. Bu diziden önce ise en son yine TRT1Ein projesi olan Vuslat dizisinde yer almıştır.

Mert Karabulut Filmleri (Teşkilat Kemal)

Son Ders: Aşk ve Üniversite (Mehmet) – 2007

Aşk Üçgeni (Hüseyin) – 2009

Çanakkale 1915 (Yüzbaşı Faik) – 2012

En Uzun Yol (İzzet Binbaşı) – 2013

Bizim Hikaye (Yüzbaşı) – 2015

Kardeşim için Der’a (Rauf) – 2018

Mert Karabulut Dizileri (Teşkilat Kemal)