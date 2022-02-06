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Teşkilat dizisinin Kemal'i Kimdir? Yağmur’un babası Kemal

TRT1'in Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicilerin kaçırmadan izlediği dizi reytinglerde TRT1'i her pazar zirveye taşıyor. Dizinin konusunun yanı sıra oyuncuları da merak ediliyor. Bu yazımızda Zehra'nın eski eşini ve Yağmur'un babasını canlandıran Kemal karakterinin kim olduğunu anlattık.

06 Şubat 2022 Pazar 09:20
Teşkilat dizisinin Kemal'i Kimdir? Yağmur’un babası Kemal
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Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat, karakterleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide merak edilen oyunculardan biri de Zehra’nın eski eşi ve Yağmur’un babası Kemal.

Teşkilat dizisi Kemal karakteri

Kemal, Yağmur’un babası ve aynı zamanda Zehra’nın da eski eşidir. Çift Zehra’nın evine ve çocuğuna zaman ayıramamasından dolayı boşanmıştır. Zehra, eski eşine güvendiği için kızını ona emanet ederek ekibe katılmıştır. Kemal ise bu süreçte Uzay’ın eşi Ebru’ya destek olmuştur.

Dizide Kemal karakterine hayat veren oyuncumuz ise Mert Karabulut’tur. 25 Ekim 19282’de Ankara’da doğan oyuncu, eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. Bu diziden önce ise en son yine TRT1Ein projesi olan Vuslat dizisinde yer almıştır.

Mert Karabulut Filmleri (Teşkilat Kemal)

  • Son Ders: Aşk ve Üniversite (Mehmet) – 2007
  • Aşk Üçgeni (Hüseyin) – 2009
  • Çanakkale 1915 (Yüzbaşı Faik) – 2012
  • En Uzun Yol (İzzet Binbaşı) – 2013
  • Bizim Hikaye (Yüzbaşı) – 2015
  • Kardeşim için Der’a (Rauf) – 2018

Mert Karabulut Dizileri (Teşkilat Kemal)

  • Hırçın Kız (Kadir) – 2007
  • Sana Mecburum (Kerem) – 2007
  • Yeni Evli (Cevahir) – 2007
  • Dedektif Biraderler (Tarık) – 2007
  • Dur Yolcu (Teğmen Ahmet Rıfkı) – 2008
  • Kırmızı Işık (Mert) – 2008
  • Canını Sevdiğimin İstanbul’u (Yusuf) – 2009
  • Al Yazmalı (Ali) – 2011
  •  Bir Zamanlar Osmanlı (Derviş Kerem) – 2013
  • Hayata Beş Kala (Fatih) – 2014
  • Çırağan Baskını (Cevdet) – 2014
  • Unutma Beni (Cenk) – 2015
  • Payitaht Abdülhamit (Kerop) – 2015
  • Vuslat (Yalçın Komiser) – 2019
  • Teşkilat (Kemal) – 2021

 



Son Güncelleme: 06.02.2022 09:20
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Anahtar Kelimeler:
TRT1TeşkilatKemal
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