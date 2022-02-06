Teşkilat dizisinin Kemal'i Kimdir? Yağmur’un babası Kemal

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat, karakterleri ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide merak edilen oyunculardan biri de Zehra’nın eski eşi ve Yağmur’un babası Kemal.
Teşkilat dizisi Kemal karakteri
Dizide Kemal karakterine hayat veren oyuncumuz ise Mert Karabulut’tur. 25 Ekim 19282’de Ankara’da doğan oyuncu, eğitimini Ankara Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. Bu diziden önce ise en son yine TRT1Ein projesi olan Vuslat dizisinde yer almıştır.
Mert Karabulut Filmleri (Teşkilat Kemal)
- Son Ders: Aşk ve Üniversite (Mehmet) – 2007
- Aşk Üçgeni (Hüseyin) – 2009
- Çanakkale 1915 (Yüzbaşı Faik) – 2012
- En Uzun Yol (İzzet Binbaşı) – 2013
- Bizim Hikaye (Yüzbaşı) – 2015
- Kardeşim için Der’a (Rauf) – 2018
Mert Karabulut Dizileri (Teşkilat Kemal)
- Hırçın Kız (Kadir) – 2007
- Sana Mecburum (Kerem) – 2007
- Yeni Evli (Cevahir) – 2007
- Dedektif Biraderler (Tarık) – 2007
- Dur Yolcu (Teğmen Ahmet Rıfkı) – 2008
- Kırmızı Işık (Mert) – 2008
- Canını Sevdiğimin İstanbul’u (Yusuf) – 2009
- Al Yazmalı (Ali) – 2011
- Bir Zamanlar Osmanlı (Derviş Kerem) – 2013
- Hayata Beş Kala (Fatih) – 2014
- Çırağan Baskını (Cevdet) – 2014
- Unutma Beni (Cenk) – 2015
- Payitaht Abdülhamit (Kerop) – 2015
- Vuslat (Yalçın Komiser) – 2019
- Teşkilat (Kemal) – 2021
Son Güncelleme: 06.02.2022 09:20