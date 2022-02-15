TRT 1 ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Teşkilat dizisinde dikkat çeken Ceren’in babası Şef karakterinin kim olduğu merak edildi. Dizide Ceren’in babası Şef karakterini Ahmet Utlu canlandıracaktır.
Teşkilat dizisinde Ceren’in babası Şef kimdir?
Ahmet Utlu kimdir?
1960 yılında doğan Ahmet Utlu Gazi Üniversitesinden mezun olmuştur. 1993 yılında Sezen Aksu ile evlenen Ahmet Utlu, 1997 yılında boşanmıştır. Uzun yıllar gazetecilik yapan Ahmet Utlu, Söz dizisinde canlandırdığı Elçi karakteri ile dikkat çekmiştir. Ahmet Utlu, Patron Kim? dizisinde ve Newyork in Newyork filminde rol almıştır.
Son Güncelleme: 15.02.2022 10:21