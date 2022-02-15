TRT 1 ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Teşkilat dizisinde dikkat çeken Ceren’in babası Şef karakterinin kim olduğu merak edildi. Dizide Ceren’in babası Şef karakterini Ahmet Utlu canlandıracaktır.

Teşkilat dizisinde Ceren’in babası Şef kimdir?

Ahmet Utlu kimdir?

Teşkilat dizisinin geçtiğimiz bölümünde Ceren hakkındaki gerçekler ortaya çıkarken Ceren’in babası Şef örgütün en önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekmişti. Fadi’nin Ceren’i öldürmeye kalkıştığını duyan Şef çok sinirlenir ve silah doğrultan adamı gözünü kırpmadan öldürür. Fadi ise yeniden kazandığı şansı boşa harcamak istemez ve Şef ile birlikte hareket etmek zorunda kalır. Ama önce bir güven testi yapar. Ceren testi başarıyla geçerken Şef de bu durumu Fadi’ye ballandırarak gösterir. Bunun üzerine Ceren'e Ankara’da yapılacak olan eylemi yönetme görevi verirler.

1960 yılında doğan Ahmet Utlu Gazi Üniversitesinden mezun olmuştur. 1993 yılında Sezen Aksu ile evlenen Ahmet Utlu, 1997 yılında boşanmıştır. Uzun yıllar gazetecilik yapan Ahmet Utlu, Söz dizisinde canlandırdığı Elçi karakteri ile dikkat çekmiştir. Ahmet Utlu, Patron Kim? dizisinde ve Newyork in Newyork filminde rol almıştır.