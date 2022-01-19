Teşkilat dizisinde Amir karakterini kim canlandırıyor?

Teşkilat Amir kim? Fadi’nin oğlu Amir karakterine hangi oyuncu hayat veriyor? Daha önce rol aldığı diziler neler? Sorularının yanıtları araştırılmıştır.

16 Mayıs 2021 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 11 bölüm devam eden Teşkilat, Fadi karakterinin oğlu olan Amir de diziye katıldı.

Fadi, Filistin seçimlerinde devlet başkanı olmak için bütün üyelerin onayını alsa da Filistin halkı onun yerine Ebul El Kasım’ı seviyor. Bu sebeple Türk istihbaratı Kasım’ı desteklemek amacıyla onu seçimlerden kaçırarak Fadi’yi alt etmek istiyor.

Fadi’yi ele geçirmek için en önemli adım oğlu Amir’i yakalamaktır. Ancak Fadi, oğluna Kasım’ın yok edilmesi emrini vermiştir.

Teşkilat dizisi Amir kim?

Amir, Fadi’nin öz oğludur. Paris’te hayatını sürdürmektedir. Olaylardan uzak bir yerde yaşasa da sürekli olarak sosyal medya hesaplarında babası Fadi’yi destekler. Türk devletine ağır eleştirilerin yapıldığı binlerce bot hesabından eleştiri yayınlar ve Türkiye’nin itibarını zedelemek ister. Kendisine ait bir sosyal medya şirketi bulunmaktadır.

16 Mayıs 2021 günü ekranlarda yerini alan Teşkilat dizisinde Amir karakterine hayat veren oyuncunun adı Oğuzhan Kayra Koç’tur. Koç, son olarak 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol aldı. Genç oyuncu dizide Ozan karakterini canlandırmıştı.

Oğuzhan Kayra Koç

28 Ocak 1998 Ankara doğumludur. 185 boyunda ve 73 kilogramdır. OSB Teknik Koleji Makine Bölümü mezunudur. 2012 senesinde Ankara Akademi Sanat Tiyatrosuna adım attığında oyunculuk öyküsü başlamıştır.

Oyunculuk üzerine; Kubilay Karaburçak ve Çağrı Bayrak gibi isimlerden eğitim görmüştür. Oyunculuk dışında ata binme, savunma sanatları konularında da meraklıdır. Wing Chun da üç çan derecesi vardır.

İlk ekran deneyimi 2016’da Vatanım Sensin dizisi olmuştur. Hayat Şarkısı, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde rol almıştır.

Rol aldığı diziler

2021- Teşkilat

2019- Sevdim Seni Bir Kere

2017- Umuda Kelepçe Vurulmaz

2016- Hayat Şarkısı

2016- Vatanım Sensin

Dizinin 11. Bölümünde Gürcan sahaya iniyor. Normal durumda istihbarat kursu bulunmayan ve usta bir hacker olan Gürcan, bu bölüm Fransa’ya giderek Amir’in izini sürecek. Amir’in yakalanıp yakalanmayacağı merak edilmektedir.