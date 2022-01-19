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Teşkilat dizisinde Amir karakterini kim canlandırıyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen aksiyon dizisi Teşkilat, konusuyla ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Teşkilat dizisinde Amir karakterini kim canlandırıyor? sorusunun yanıtı merak edildi. İşte Amir karakterine hayat veren oyuncu hakkında merak edilenler...

19 Ocak 2022 Çarşamba 08:19
Teşkilat dizisinde Amir karakterini kim canlandırıyor?
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Teşkilat Amir kim? Fadi’nin oğlu Amir karakterine hangi oyuncu hayat veriyor? Daha önce rol aldığı diziler neler? Sorularının yanıtları araştırılmıştır.

16 Mayıs 2021 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve 11 bölüm devam eden Teşkilat, Fadi karakterinin oğlu olan Amir de diziye katıldı.

Fadi, Filistin seçimlerinde devlet başkanı olmak için bütün üyelerin onayını alsa da Filistin halkı onun yerine Ebul El Kasım’ı seviyor. Bu sebeple Türk istihbaratı Kasım’ı desteklemek amacıyla onu seçimlerden kaçırarak Fadi’yi alt etmek istiyor.

Fadi’yi ele geçirmek için en önemli adım oğlu Amir’i yakalamaktır. Ancak Fadi, oğluna Kasım’ın yok edilmesi emrini vermiştir.

Amir, Fadi’nin öz oğludur. Paris’te hayatını sürdürmektedir. Olaylardan uzak bir yerde yaşasa da sürekli olarak sosyal medya hesaplarında babası Fadi’yi destekler. Türk devletine ağır eleştirilerin yapıldığı binlerce bot hesabından eleştiri yayınlar ve Türkiye’nin itibarını zedelemek ister. Kendisine ait bir sosyal medya şirketi bulunmaktadır.

Teşkilat dizisi Amir kim?

16 Mayıs 2021 günü ekranlarda yerini alan Teşkilat dizisinde Amir karakterine hayat veren oyuncunun adı Oğuzhan Kayra Koç’tur. Koç, son olarak 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizisinde rol aldı. Genç oyuncu dizide Ozan karakterini canlandırmıştı.

Oğuzhan Kayra Koç

28 Ocak 1998 Ankara doğumludur. 185 boyunda ve 73 kilogramdır. OSB Teknik Koleji Makine Bölümü mezunudur. 2012 senesinde Ankara Akademi Sanat Tiyatrosuna adım attığında oyunculuk öyküsü başlamıştır.

Oyunculuk üzerine; Kubilay Karaburçak ve Çağrı Bayrak gibi isimlerden eğitim görmüştür. Oyunculuk dışında ata binme, savunma sanatları konularında da meraklıdır. Wing Chun da üç çan derecesi vardır.

İlk ekran deneyimi 2016’da Vatanım Sensin dizisi olmuştur. Hayat Şarkısı, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde rol almıştır.

Rol aldığı diziler

  • 2021- Teşkilat
  • 2019- Sevdim Seni Bir Kere
  • 2017- Umuda Kelepçe Vurulmaz
  • 2016- Hayat Şarkısı
  • 2016- Vatanım Sensin

Dizinin 11. Bölümünde Gürcan sahaya iniyor. Normal durumda istihbarat kursu bulunmayan ve usta bir hacker olan Gürcan, bu bölüm Fransa’ya giderek Amir’in izini sürecek. Amir’in yakalanıp yakalanmayacağı merak edilmektedir.


Son Güncelleme: 19.01.2022 08:19
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatAmir
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