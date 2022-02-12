Teşkilat Dizisi Sermet kimdir?

Teşkilat dizisinde olaylar hızla gelişmeye devam ediyor. Son bölümde başkan Mete'nin vurulması ekipte şok etkisi yarattı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Mete'nin durumu ise iyi.

Mete'nin vurulmasının hesabını sormak isteyen Serdar ve arkadaşları Fadi'ye ulaşmak için çeşitli yollar denemeye başlamıştır bile. Çeşitli mekanlara baskın veren ekip yönetmen aracalığı ile Fadi'ye ulaşmak için plan yaptılar.

Tüm bunlar yaşanırken Başkan yardımcısı Sermet ise işleri koordine etmeye devam ediyor. Sermet'in işleri koordine etmesi ile beraber dizi fanatikleri de Sermet Karakterini araştırmaya başladı.

İşte Sermet karakteri ile ilgili bilinmeyenler;

En son ATV ekranlarında yayınlanan Doksanlar dizisi kadrosuna dahil oldu ve burada öğretmen Kemal karakterini canlandırdı.

Aslında çok küçük yaşlarda dizi oyunculuğu ile tanıştı. Ekranların vazgeçilmez dizisi olan ve doksanlı yılların belki de tek TV dizisi olan Bizimkiler dizisinde Ali karakteri ile karşımıza çıktı.

1977 yılında dünyaya gözlerini açan Sermet yani Atılay Uluışık Aslen Ankaralıdır. Beşiktaş Atatürk Anadolu lisesinden mezun olan Atılay Uluışık daha sonra üniversite tahsili için Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. TRT'de Ali Poyrazoğlu ile bayram skeçlerinde de görev aldı.