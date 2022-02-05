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Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi

Her Pazar TRT 1 ekranlarını süsleyen Teşkilat dizisi yeni bir karakteriyle gündemde. Murat karakterinde usta oyuncuya aslında hepimiz tanıyoruz. Ama hemen öyle çıkaramadınız değil mi? İşte teşkilat dizisi murat yani bora karakul kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:09
Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi
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Farklı bir tarzda ekranlarda yerini alarak usta bir deneyim sergileyen teşkilat dizisi reytinglerde de üst sıralarda olma özeliğini taşıyor. Murat karakteriyse son zamanlarda dikkat çeken isimlerden oldu örgüte yardımlarıyla rehin tutulup ardından teşkilatla iş birliği yoluna giren Paskal’ ın çökertmek için bilgilerini paylaşır. Bu yardımı karşılığındaysa serbest bırakılacağına ilişkin bir antlaşma yapılır. Fakat bir şeyler yolunda gitmez ve paskal karakterini ele geçirmelerinde yardımcı olmalarına rağmen yine kendini kelepçelenmiş biçimde bulur. Bunun nedeniyse ilerleyen bölümlerde Murat rolünün yardımlarını daha da göreceğimiz içindir.

Teşkilat dizisi murat gerçek adı dizileri yaşı

Murat karakterine hayat veren kişi usta oyuncu Bora Karakul’ dur. Daha önce kendisini adının duyuran “Emret Komutanım” dizisiyle yakından tanımaktayız. Bora karakul 1978 yılında Ankara da gözlerini açmıştır. Son olarak “Cennetin Olmadığı Gün” adlı filmde haberci rol almıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda pek çok tiyatro oyununda rol almıştır.

Bora Karakul dizileri ve filmleri

  • Emret Komutanım (Şakir Kartopu rolünde yer almıştır ) – 2005 yılında
  • Emret Komutanım Şah Mat – 2007 senesinde
  • Kendime İyi Bak (Emre’nin Arkadaşı rolünde yer almış ) – 2014 yılında
  • Şefkat Tepe (Doktor  karakterine hayat vermiş ) – 2010 / 2014 arası yıllarda
  • Sungurlar (Doktor karakterinde yer almış ) – 2014 / 2015 arası yıllarda
  • Değiştir Bakalım – 2016 senesinde
  • Cennetin Olmadığı Gün (Haberci rolünü canladırmış) – 2019 yılında
  • Teşkilat (Murat karakterine hayat vermiş) – 2021 senesinde

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:09
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TeşkilatMuratBorakarakulEmret KomutanımTRT
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