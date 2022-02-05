Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi

Farklı bir tarzda ekranlarda yerini alarak usta bir deneyim sergileyen teşkilat dizisi reytinglerde de üst sıralarda olma özeliğini taşıyor. Murat karakteriyse son zamanlarda dikkat çeken isimlerden oldu örgüte yardımlarıyla rehin tutulup ardından teşkilatla iş birliği yoluna giren Paskal’ ın çökertmek için bilgilerini paylaşır. Bu yardımı karşılığındaysa serbest bırakılacağına ilişkin bir antlaşma yapılır. Fakat bir şeyler yolunda gitmez ve paskal karakterini ele geçirmelerinde yardımcı olmalarına rağmen yine kendini kelepçelenmiş biçimde bulur. Bunun nedeniyse ilerleyen bölümlerde Murat rolünün yardımlarını daha da göreceğimiz içindir.

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Murat karakterine hayat veren kişi usta oyuncu Bora Karakul’ dur. Daha önce kendisini adının duyuran “” dizisiyle yakından tanımaktayız. Bora karakul 1978 yılında Ankara da gözlerini açmıştır. Son olarak “Cennetin Olmadığı Gün” adlı filmde haberci rol almıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nda pek çok tiyatro oyununda rol almıştır.

Bora Karakul dizileri ve filmleri