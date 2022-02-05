Teşkilat Dizisi Murat Kimdir? Bora Karakul Biyografisi

Farklı bir tarzda ekranlarda yerini alarak usta bir deneyim sergileyen teşkilat dizisi reytinglerde de üst sıralarda olma özeliğini taşıyor. Murat karakteriyse son zamanlarda dikkat çeken isimlerden oldu örgüte yardımlarıyla rehin tutulup ardından teşkilatla iş birliği yoluna giren Paskal’ ın çökertmek için bilgilerini paylaşır. Bu yardımı karşılığındaysa serbest bırakılacağına ilişkin bir antlaşma yapılır. Fakat bir şeyler yolunda gitmez ve paskal karakterini ele geçirmelerinde yardımcı olmalarına rağmen yine kendini kelepçelenmiş biçimde bulur. Bunun nedeniyse ilerleyen bölümlerde Murat rolünün yardımlarını daha da göreceğimiz içindir.
Teşkilat dizisi murat gerçek adı dizileri yaşı
Bora Karakul dizileri ve filmleri
- Emret Komutanım (Şakir Kartopu rolünde yer almıştır ) – 2005 yılında
- Emret Komutanım Şah Mat – 2007 senesinde
- Kendime İyi Bak (Emre’nin Arkadaşı rolünde yer almış ) – 2014 yılında
- Şefkat Tepe (Doktor karakterine hayat vermiş ) – 2010 / 2014 arası yıllarda
- Sungurlar (Doktor karakterinde yer almış ) – 2014 / 2015 arası yıllarda
- Değiştir Bakalım – 2016 senesinde
- Cennetin Olmadığı Gün (Haberci rolünü canladırmış) – 2019 yılında
- Teşkilat (Murat karakterine hayat vermiş) – 2021 senesinde
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:09