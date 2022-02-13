Teşkilat Dizisi Macide Kim? Macide aslında kim? Nerede doğdu?

Teşkilat dizisi Macide kimdir?

TRT 1 ekranlarına gelen büyük bir ilgiyle izlenilen Teşkilat dizisinde rol alan Macide karakterine hayat veren kişinin aslında kim olduğu merak edilmektedir. İstihbarat teşkilatında yer alan ve bomba uzmanı olan Macide merak edilmektedir. Dizide Macide karakterine hayat veren oyuncu aslen Hilal Anay’dır. En son Yemin dizisinde Reyyan’ın kız kardeşi Gülsüm rolüne hayat vermişti.

Hilal Anay kimdir?

30 Haziran 2000 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Genç ve güzel oyuncu aslen İstanbulludur. Kendisi menajerlik oyuncusudur. 2019 senesinde Madrid sinema filminde ilk kez izleyicilerin karşısına çıkmıştır. 2019 yılında ise Kanal 7 ekranlarında Yemin dizisinde Reyyan’ın kardeşi Gülsüm’ü canlandırmış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. ‘Gerçekten Uğradım Sandım’ 2020 yılı yapımı olan filmde rol almıştır.

Dizi ve filmleri

*Madrid

*Yemin

*Gerçekten Uğradım Sandım

*Teşkilat (Macide)

