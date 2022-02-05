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Teşkilat dizisi kaç bölüm sonra final yapacak

TRT1 ekranlarına Teşkilat adlı dizi eklendi. Teşkilat dizisi ilk bölümünden bu yana reytingleri elinde tutuyor. Güzel dizilerin finalleri genellikle erken gerçekleştiği için dizinin ne zaman final olacağına dair sorular akıllara geliyor. Dizinin kaç bölüm süreceğine dair detayları haberimizde derledik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:10
Teşkilat dizisi kaç bölüm sonra final yapacak
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TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Teşkilat dizisinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlendi. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı dizinin Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu paylaşıyor. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi başarılı ve tecrübeli isimler yer alıyor. Konusu ve oyuncuları ile gündemde büyük etki yaratan Teşkilat dizisi izleyicilerin milli duygularına harekete geçirdiği için izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Teşkilat dizisi kaç bölüm sonra final yapacak? 

Teşkilat dizisi ilk gününden itibaren reyting rekorları kırarak aynı gün yayınlanan dizileri yerinden etti. Bu şekilde yüksek reytinglerle devam ederse bu sezon sonunda final yapmayacağı kesin olarak söylenebilr. Dizinin yeni sezonda da devam etmesi mümkündür. Teşkilat dizisinin final yapması mümkün olmadığı için herhangi bir final tarihi vermek de doğru olmaz. Diziler yayın hayatına başlamadan önce yayınlanacağı kanal ile belli bir bölüm anlaşması yapar. Genellikle anlaşma 6-13 bölüm arasında olur. Ancak TRT1 ekranlarında yayınlanan diziler kolaylıkla final olmamaktadır. Bu sebeple TRT1 ekranlarında erken final kararı yaşanmıyor. Teşkilat dizisinin ilk bölümünden itibaren reyting rekorları kırması sebebiyle yakın zamanda final yapması beklenmiyor.

Teşkilat dizisinde anlatılan hikaye milli duygulara hitap ediyor. Geçmişe dayanan Nazi işkencelerinin yanı sıra dizide SİHA'lar yer alıyor. Böylelikle ülkemizin savunma sanayisi de vatandaşlar tarafından fark ediliyor. Bu sebeple yakın süreçte Teşkilat dizisini final beklenmiyor. 

Başarılı oyuncu kadrosuna ve başarılı bir hikayeye sahip olan dizinin 2021 sezonunda final yapmayacağını ve eylül ayındaki yeni sezonda devam edeceği kesin bir şekilde söylenebilmektedir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:10
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