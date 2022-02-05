Teşkilat dizisi ile tanıdığımız Azra Bölek (Leyal) kimdir?

TRT1’de yayına girenadlı yapım ile tanıdığımız, dizidekarakterine hayat vermektedir. Zayed Fadi adlı karakterin kız arkadaşı olan Layel, onun kirli işlerini de bilen biridir. Ekranın yeni yüzlerinden bir olan Bölek, Halk Dansları Topluluğu bünyesinde bulunmaktadır.

Azra Bölek’i sosyal medyadan takip etmek isteyenler buraya tıklayarak instagram sayfasına ulaşabilirler.

