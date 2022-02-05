Teşkilat dizisi ile tanıdığımız Azra Bölek (Leyal) kimdir?
TRT1'de yeni başlayan Teşkilat adlı yapım ile kendisini tanıdığımız Azra Bölek hakkında edindiğimiz bilgilere bu yazımızda yer verdik. Yazımızın devamında Azra Bölek'in instagram adresine ulaşabilirsiniz.
05 Şubat 2022 Cumartesi 14:06
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TRT1’de yayına giren Teşkilat adlı yapım ile tanıdığımız Azra Bölek, dizide Leyal karakterine hayat vermektedir. Zayed Fadi adlı karakterin kız arkadaşı olan Layel, onun kirli işlerini de bilen biridir. Ekranın yeni yüzlerinden bir olan Bölek, Halk Dansları Topluluğu bünyesinde bulunmaktadır.
Azra Bölek’i sosyal medyadan takip etmek isteyenler buraya tıklayarak instagram sayfasına ulaşabilirler.
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