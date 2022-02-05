Teşkilat dizisi Gürcan kimdir?

Trt 1'in yeni ve gözde dizisi Teşkilat, pazar akşamlarının soluksuz izlenen ve reyting rekorlarını kırmakla birinci sıraya oturan sayılı dizi olmayı başardı.

Teşkilat kadrosuna Başkan'ın oğlu rolünde dahil olan Hacker Gürcan, asıl adı Ahmet Uğur Say'dır.

1986 Manisa doğumlu olan oyuncu 34 yaşındadır. Dizinin bilgisayar kurdudur.

Yetenekli oyuncu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölüm mezunudur. Manisa Belediye Tiyatrosunda çalışmaktadır. Birçok dizi, film ve oyunda yer almıştır.

Artiz Mektebi, Kurtlar Vadisi Pusu ve Vatanım Sensin gibi dizilerde oynayan sanatçı şu anda da Teşkilatta görev almaktadır.