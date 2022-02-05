İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Teşkilat dizisi Ceren karakteri gerçekte kimdir?

Yeni başlamasına rağmen Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Teşkilat dizisi karakterlerinden Ceren karakterinin kim olduğunu merak ediyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:44
Teşkilat dizisi Ceren karakteri gerçekte kimdir?
Takip Et:

Başladığı günden itibaren izleyicinin dikkatlerini üstüne çeken teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Yeni bir dizi olmasına rağmen milyonlarca kişi tarafından izleniyor. İzleyiciler teşkilat dizisi karakterlerinden ceren karakterinin kim olduğunu merak ediyorum. Bu yazımızda teşkilat dizisi ceren karakterini sizlerle paylaşacağız. Ceren teşkilat dizisinde Serdar’ın sevgilisi olarak karşımıza çıkıyor. izleyiciler Ceren’in bir ajan olup olmadığını merak ediyor.

Teşkilat Ceren Kimdir?

Her pazar akşamı yayınlanan ve izleyicinin gönlünde taht kuran teşkilat dizisi oyuncuları merak ediliyor. Teşkilat dizisinde Ceren, Serdar’ın sevgilisi olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi çok sakin bir hayat yaşıyor. Ancak terör örgütü için çalışan bir karakterdir. Serdar, sevgilisinin terör örgütüne yardım ettiğini öğrenince büyük bir acı duyar. Ceren’i yönlendiren kişileri aramaya başlar.

Ceren ise Serdar’ı çok iyi tanımaktadır. Serdar gerçekten iyi bir istihbaratçıdır. Ancak Serdar sevgilisi olduğu için bunu gösteremez. Serdar bir karar vermelidir. Vatan aşkını gönül aşkından önde tutar.

Teşkilat dizisi ceren karakterini oynayan kişi başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu’dur. Kendisi daha önce bir aile hikayesi dizisinde oynadı. 1988 yılında dünyaya geldi. Bale bölümünden mezun oldu. 2003 yılındaki güzellik yarışmasında ikinci oldu. Bir süre modellik yapmaya karar verdi.

Daha önce ulan İstanbul, intikam, Muhteşem Yüzyıl, payitaht Abdülhamit, yol arkadaşım iki adlı yapımlarda rol aldı.




Son Güncelleme: 05.02.2022 13:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CerenTeşkilat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu nedir?
Werewolves Within filminin konusu nedir?
İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu?
Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Oyuncu Filiz Akın kimdir? Filiz Akın nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Burç Kümbetlioğlu kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Beste Kökdemir kimdir?
Zuhal Topal’la Sofradanın kaynanalarından Nezahat Erdoğan kim?
Oyuncu Jale Arıkan kimdir? Jale Arıkan nereli, kaç yaşında?
Emrah Kaman kimdir, nerede doğmuştur? Emrah Kaman evli mi? Emrah Kaman kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.