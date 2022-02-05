Teşkilat dizisi Ceren karakteri gerçekte kimdir?

Başladığı günden itibaren izleyicinin dikkatlerini üstüne çeken teşkilat dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Yeni bir dizi olmasına rağmen milyonlarca kişi tarafından izleniyor. İzleyiciler teşkilat dizisi karakterlerinden ceren karakterinin kim olduğunu merak ediyorum. Bu yazımızda teşkilat dizisi ceren karakterini sizlerle paylaşacağız. Ceren teşkilat dizisinde Serdar’ın sevgilisi olarak karşımıza çıkıyor. izleyiciler Ceren’in bir ajan olup olmadığını merak ediyor.

Teşkilat Ceren Kimdir?

Her pazar akşamı yayınlanan ve izleyicinin gönlünde taht kuran teşkilat dizisi oyuncuları merak ediliyor. Teşkilat dizisinde Ceren, Serdar’ın sevgilisi olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi çok sakin bir hayat yaşıyor. Ancak terör örgütü için çalışan bir karakterdir. Serdar, sevgilisinin terör örgütüne yardım ettiğini öğrenince büyük bir acı duyar. Ceren’i yönlendiren kişileri aramaya başlar.

Ceren ise Serdar’ı çok iyi tanımaktadır. Serdar gerçekten iyi bir istihbaratçıdır. Ancak Serdar sevgilisi olduğu için bunu gösteremez. Serdar bir karar vermelidir. Vatan aşkını gönül aşkından önde tutar.

Teşkilat dizisi ceren karakterini oynayan kişi başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu’dur. Kendisi daha önce bir aile hikayesi dizisinde oynadı. 1988 yılında dünyaya geldi. Bale bölümünden mezun oldu. 2003 yılındaki güzellik yarışmasında ikinci oldu. Bir süre modellik yapmaya karar verdi.

Daha önce ulan İstanbul, intikam, Muhteşem Yüzyıl, payitaht Abdülhamit, yol arkadaşım iki adlı yapımlarda rol aldı.