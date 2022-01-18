Teşkilat dizisi Amir karakteri ( Oğuzhan Kayra Koç ) kimdir?

Teşkilat dizisinde Amir, Fadi’nin ilk eşindendir. Fadi için çok önemlidir. Oğlunun varlığını herkesten saklar. Amir Paris’te yaşamaktadır. Ekip, bu iş için Pınar’ı gönderir. Teşkilat dizisinde Amir’i kim canlandırmaktadır?

Oğuzhan Kayra Koç

Oğuzhan Kayra Koç, Teşkilat dizisinde Amir’i canlandırmaktadır. Oğuzhan Kayra Koç 28 Ocak 1998 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü’nde okumuştur. 2012 senesinde Ankara Akademiz Sanat Tiyatrosu’nda çalıştı. Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Ozan karakteriyle dikkat çekmiştir.

Oğuzhan Kayra Koç’un rol aldığı yapımlar;

Vatanım Sensin – 2016

Hayat Şarkısı – 2016

Umuda Kelepçe Vurulmaz – 2017

Sevdim Seni Bir Kere (Ozan) – 2019

Teşkilat (Amir) – 2021