Teşkilat dizisi Adem kim? Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında?

Teşkilat dizisi Adem karakteri, Tespihçi lakabı ile tanınmaktadır. Emekli MİT mensubu olan Adem, Serdar’ın akıl hocasıdır ve emekliye ayrıldıktan sonra tespih dükkanı açmıştır. Adem, hayatına tespihçi olarak devam ediyor olsa da yine de ekipten ayrı kalamaz. Ekibin ne zaman desteğe ihtiyacı olursa Adem her zaman onlara yardıma koşar.
Yavuz Bingöl kim?
Teşkilat isimli dizide Adem karakterini canlandıran Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 yılı İstanbul doğumludur. “Akif2 isimli sinema filminde karşımıza çıkan Bingöl, “Zerda” adlı dizi ile tanınmıştır. Söylediği türküler ile de milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Bingöl, oyunculuk alanında tecrübeye sahip isimler arasında yer alıyor.
Yavuz Bingöl’ün rol aldığı dizi ile filmler
Cumhuriyet (Yahya) – 1998
Salkım Hanımın Taneleri (Asker) – 1999
O Şimdi Asker (Karlıdağ) – 2003
Zerda (Şahin) – 2003 / 2004
Ah Be İstanbul (Metin) – 2004
Mahkum (Karlıdağ) – 2005
Eve Dönüş – 2006
Beyaz Melek (Hıdır) – 2007
Üç Mayısmun (Eyüp) – 2008
Gecenin Kanatları (Ali Rıza) – 2009
Isztambul (Halil) – 2011
72. Koğuş (Kaptan) – 2011
Yangın Var – 2011
Kurtuluş Son Durak (Hüseyin) – 2012
Mevsim Çiçek Açtı – 2012
Çanakkale Çocukları (Türk Askeri) – 2012
Karagül (Fırat) – 2013 / 2014
Aşk Sana Benzer (Yusuf) – 2015
Aşk Zamanı (Orhan) – 2015
Sevda Kuşun Kanadında (Zafer) – 2016 / 2017
Teşkilat (Adem Seyhan) – 2021