Teşkilat dizisi Adem kim? Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında?

Teşkilat dizisi Adem karakteri, Tespihçi lakabı ile tanınmaktadır. Emekli MİT mensubu olan Adem, Serdar’ın akıl hocasıdır ve emekliye ayrıldıktan sonra tespih dükkanı açmıştır. Adem, hayatına tespihçi olarak devam ediyor olsa da yine de ekipten ayrı kalamaz. Ekibin ne zaman desteğe ihtiyacı olursa Adem her zaman onlara yardıma koşar.

Yavuz Bingöl kim?

Teşkilat isimli dizide Adem karakterini canlandıran Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 yılı İstanbul doğumludur. “Akif2 isimli sinema filminde karşımıza çıkan Bingöl, “Zerda” adlı dizi ile tanınmıştır. Söylediği türküler ile de milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Bingöl, oyunculuk alanında tecrübeye sahip isimler arasında yer alıyor.

Yavuz Bingöl’ün rol aldığı dizi ile filmler

Cumhuriyet (Yahya) – 1998

Salkım Hanımın Taneleri (Asker) – 1999

O Şimdi Asker (Karlıdağ) – 2003

Zerda (Şahin) – 2003 / 2004

Ah Be İstanbul (Metin) – 2004

Mahkum (Karlıdağ) – 2005

Eve Dönüş – 2006

Beyaz Melek (Hıdır) – 2007

Üç Mayısmun (Eyüp) – 2008

Eşref Saati (Kara Eşref) – 2007 / 2008

Gecenin Kanatları (Ali Rıza) – 2009

Isztambul (Halil) – 2011

72. Koğuş (Kaptan) – 2011

Yangın Var – 2011

Kurtuluş Son Durak (Hüseyin) – 2012

Mevsim Çiçek Açtı – 2012

Çanakkale Çocukları (Türk Askeri) – 2012

Karagül (Fırat) – 2013 / 2014

Aşk Sana Benzer (Yusuf) – 2015

Aşk Zamanı (Orhan) – 2015

Sevda Kuşun Kanadında (Zafer) – 2016 / 2017

Teşkilat (Adem Seyhan) – 2021