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Temmuz Uğur Yıldız kimdir? Hangi yapımlarda yer aldı?

Birçok dizide rol alan ve aynı zamanda yönetmen yardımcılığını da üstlenen Temmuz Uğur Yıldız kimdir? Hayatı ve yer aldığı yapımlar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:50
Temmuz Uğur Yıldız kimdir? Hangi yapımlarda yer aldı?
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5 Ağustos 1989’da dünyaya gelen Temmuz Uğur Yıldız, İzmir doğumludur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünü bitirmiştir.

2011 senesinde Kanıt adlı dizide stajyer karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde de rol almıştır. 

2017-2018 senelerinde ekranlarda yayınlanan Kalbimdeki Deniz adlı dizide Rachel ve Mirat’ın oğlunu canlandırmıştır. Bazı dizilerde yönetmen yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

 

Yer aldığı yapımlar

 

Gönül Dağı (TV Dizisi 2020)

Kalbimdeki Deniz  (Yosef, TV Dizisi 2017-2018)

Hayat Bazen Tatlıdır (Tarhan, TV Dizisi 2016)

Güneşin Kızları (TV Dizisi 2015)

Pis Yedili (TV Dizisi 2013)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi, 2012)

 

Yönetmen yardımcılığı

 

Çanakkale Yolun Sonu (Yönetmen Yardımcısı, Sinema Filmi, 2013)

Kanıt (TV Dizisi, Stajyer, 2011)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi, Stajyer, 2012)

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:50
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Anahtar Kelimeler:
Temmuz Uğur YıldızBehzat Ç
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