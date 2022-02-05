Tayanç Ayaydın kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Tayanç Ayaydın gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tayanç Ayaydın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Tayanç Ayaydın Biyografisi
Daha önce Aliye dizisindeki Doktor Kahraman karakteriyle akıllara kazındı. Yakın zamanda Kanal D ekranlarında başlayacak olan Hayat Şarkısı adlı dizide Hüseyin karakterini canlandıracak.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:45