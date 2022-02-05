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Tayanç Ayaydın kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tayanç Ayaydın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:45
Tayanç Ayaydın kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Tayanç Ayaydın gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Tayanç Ayaydın, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Tayanç Ayaydın Biyografisi

7 Ağustos 1979 tarihinde dünyaya geldi. Kendisi şu an 41 yaşını geçirmektedir. İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Özel Doğa Koleji’nden mezun oldu. Lise öğrenimini ise Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi’nde bitirdi. Sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Bulut Köpük ile dünya evine girse de bu evliliği çok kısa sürdü.

Daha önce Aliye dizisindeki Doktor Kahraman karakteriyle akıllara kazındı. Yakın zamanda Kanal D ekranlarında başlayacak olan Hayat Şarkısı adlı dizide Hüseyin karakterini canlandıracak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:45
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Anahtar Kelimeler:
Tayanç AyaydınAliye
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