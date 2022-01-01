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Tattoo Redo Dizisinin konusu nedir?

Netflix yapımı olan Tattoo Redo dizisi dövme sanatlarına odaklanmaktadır. Tattoo Redo dizisinin 1.sezonu 6 bölümden oluşmaktadır. Tattoo Redo dizisinin konusu merak edilmektedir. Tattoo Redo dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Tattoo Redo dizisine ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte Tattoo Redo dizisinin konusu...

01 Ocak 2022 Cumartesi 20:12
Tattoo Redo Dizisinin konusu nedir?
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Netflix’in 28 Temmuz tarihinde yayınlamaya başladığı Tattoo Redo dizisinin konusu merak edilmektedir. Tattoo Redo dizisinin konusu nedir?

Tattoo Redo

 

Dövme sanatı hakkında yapılan eylemleri ve açıklamaları dile getiren dizide Dövme kültürünün çeşitliliği ve yıllar içinde değişimi aktarılmaktadır. Ayrıca dövme şeklinden ve dövme yaptırdığı için pişman olan kişilerin dövmeleri sildirme çabaları da aktarılmaktadır. 2012’de yayınlanan Tattoo Nightmares ve Tattoo Fixers ile konsept açısından bir farkları bulunmamaktadır. Kısıtlı bir döngüde gelişen bir konseptli dizi olarak söylemekte fayda var. Dizinin anlatıcı koltuğunda Jessimae Peluso oturmaktadır. Bu tür konulara ilgisi olanların dikkatini  çekecek türden bir dizidir.


Son Güncelleme: 01.01.2022 20:12
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