Netflix’in 28 Temmuz tarihinde yayınlamaya başladığı Tattoo Redo dizisinin konusu merak edilmektedir. Tattoo Redo dizisinin konusu nedir?

Tattoo Redo

Dövme sanatı hakkında yapılan eylemleri ve açıklamaları dile getiren dizide Dövme kültürünün çeşitliliği ve yıllar içinde değişimi aktarılmaktadır. Ayrıca dövme şeklinden ve dövme yaptırdığı için pişman olan kişilerin dövmeleri sildirme çabaları da aktarılmaktadır. 2012’de yayınlanan Tattoo Nightmares ve Tattoo Fixers ile konsept açısından bir farkları bulunmamaktadır. Kısıtlı bir döngüde gelişen bir konseptli dizi olarak söylemekte fayda var. Dizinin anlatıcı koltuğunda Jessimae Peluso oturmaktadır. Bu tür konulara ilgisi olanların dikkatini çekecek türden bir dizidir.