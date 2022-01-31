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Taşıyıcı Anne filminin konusu nedir?

When The Bough Breaks filmi 2016 yılında vizyona girdi. Film gerilim ve dram türüyle karşımıza çıkmaktadır. Filmin konusu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Taşıyıcı Anne filminin konusu nedir? Bu haberimizde Taşıyıcı Anne filmiyle ilgili detayları sizler için derledik. İşte Taşıyı Anne filmi hakkında detaylar...

31 Ocak 2022 Pazartesi 13:04
Taşıyıcı Anne filminin konusu nedir?
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John ve Laura çifti evliliklerinde mutluluk hakimdir. Fakat, çiftin bekleyen bir sorun vardır. Laura çok kez hamile kalıp her birinde düşük yapmaktadır. Laura aşçılık konusunda ustalaşmış bir aşçıcıdır . John ise şehrin en başarılı avukatlarından biridir. Maddi sıkıntıları yoktur ve lüks ev ve araçları vardır. Laura sürekli olarak düşük yaptığı için taşıyıcı anne aramaya başlarlar. Uygun bir taşıyıcı anne bulamazlarken karşılarına Anna adlı genç bir kadın çıkar.

Anna’nın ilgi çekici bir kişiliği vardır. Çifte yardım etme konusunda oldukça heveslidir. Laura’nın ısrarıyla taşıyıcı anne olarak Anna’yı seçerler. Anna’nın belalı erkek arkadaşı olan Mike , Anna’yı istediği gibi kullanmakta ve çiftin hayatına zarar vermekte ısrarcı davranmaktadır. Paragöz ve ne yapacağı belli olmayan belalı bir tip olarak karşımıza çıkar.

Klasikleşmiş bir aşk üçgeni ortaya çıkar. Anna ,John’a karşı gizemli bir aşk besler. Bu aşk zamanla hırsa döner. Laura durumlara el atmaya çalışır.

Bu film çerezlik olarak izlenebilir filmler arasında yer alabilir. Filmin IMDb puanı ise 5,2’dir.

Taşıyıcı Anne filminin oyuncu kadrosu

Morris Chestnut – John

Regina Hall – Laura

Jaz Sinclair – Anna

Theo Rossi – Mike

Romany Malco – Todd

Glenn Morshower – Martin



Son Güncelleme: 31.01.2022 13:04
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When The Bough Breaks FilmiTaşıyıcı Anne Filminin Konusu
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