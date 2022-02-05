İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Taner Barlas kim? Nereli? Taner Barlas hayatı!

Usta oyuncu Taner Barlas’ın hayatı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Taner Barlas kim, nereli? İşte Taner Barlas’ın hayatı…

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:17
Taner Barlas kim? Nereli? Taner Barlas hayatı!
Takip Et:

1 Ocak 1947 doğumlu olan usta oyuncu Taner Barlas aslen Burdurlu’dur. Babası dahiliye mütehassısı olan Barlas, ilk, orta ve lise eğitimlerini doğup büyüdüğü ve memleketi olan Burdur’da almıştır. Üniversite eğitimini İstanbul’da alan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hukuk Fakültesi’nde ki eğitimini sürdürürken tiyatro ile tanışan oyuncu bir yandan da LCC Tiyatro Okulu’nda eğitime başlayarak oradan da mezun olmuştur. Usta oyuncu, 1984 yılında Taner Barlas Mim Tiyatrosu’nu kurarak beş yıl sanat yönetmenliği yapmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Taner BarlasKimNereliHayatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
Oruçluyken kusmak zorunda kalan kişinin orucu bozulur mu? Kaza etmesi gerekir mi?
Kardeşlerim dizisi Süsen kimdir? Lizge Cömert hakkında bilgiler
Sübvansiyonlu kredi nedir? Kredi hesaplama nasıl yapılmaktadır?
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Bir Gün Daha filminin konusu nedir? Filme dair yorumlar
Lale Başar kimdir, nerede doğmuştur? Lale Başar evli mi? Lale Başar kaç yaşında?
Haluk Piyes kimdir? Nerelidir? Haluk Piyes kaç yaşındadır?
Oyuncu Filiz Akın kimdir? Filiz Akın nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Burç Kümbetlioğlu kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Beste Kökdemir kimdir?
İpek Karapınar kimdir, nerede doğmuştur? İpek Karapınar evli mi? İpek Karapınar kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.