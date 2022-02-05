Taner Barlas kim? Nereli? Taner Barlas hayatı!

1 Ocak 1947 doğumlu olan usta oyuncuaslen Burdurlu’dur. Babası dahiliye mütehassısı olan Barlas, ilk, orta ve lise eğitimlerini doğup büyüdüğü ve memleketi olan Burdur’da almıştır. Üniversite eğitimini İstanbul’da alan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hukuk Fakültesi’nde ki eğitimini sürdürürken tiyatro ile tanışan oyuncu bir yandan da LCC Tiyatro Okulu’nda eğitime başlayarak oradan da mezun olmuştur. Usta oyuncu, 1984 yılında Taner Barlas Mim Tiyatrosu’nu kurarak beş yıl sanat yönetmenliği yapmıştır.