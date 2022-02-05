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Tamer Levent kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?

Tamer Levent, İstanbullu Gelin dizisinde Garip karakteriyle oldukça sevilmiştir. Tamer Levent hangi projeleri yönetmiştir? Başarılı oyuncu ve yönetmen hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:52
Tamer Levent kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
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Tamer Levent aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Başarılı oyuncunun biyografi detaylarına haberimizde yer verilmiştir.

Tamer Levent

3 Ekim 1950 yılında İzmir’de doğmuştur. Aslen Karşıyakalıdır. Babası Ağır Ceza Hakimi’dir. Annesi ise tasarımcıdır. İsimleri Zeki ve Meral’dir. Levent, İzmir Türk Koleji’nde lise eğitimini tamamlamıştır. Evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek mezunudur. Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, TOBAV genel başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. 2015 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Aşk Yeniden dizisinde Şevket Taşkın karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:52
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Anahtar Kelimeler:
Tamer LeventProjeleri
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