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Tahsin Lale kimdir? Kaç yaşındadır? Tahsin Lale hayatı

Birçok dizilerde rol almıştır. Kendisi Amerikalı Adrien Brody'e benzerliği ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Tahsin Lale hayatına dair bilgileri rol aldığı dizileri sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Ocak 2022 Çarşamba 17:06
Tahsin Lale kimdir? Kaç yaşındadır? Tahsin Lale hayatı
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Tahsin Lale kimdir?

12 Aralık 1972 yılında Ağrı ilinde  gözlerini dünyaya açmıştır. Ailesi memur olması nedeni ile 1974 yılında Konya’ya taşınmışlardır. Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümü okumuştur. Konya Devlet Tiyatrolarında tiyatro eğitimi alarak oyunculuğa adımını atmıştır. Amerikan oyuncu Adrien Brody’e benzerliği ile dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Birden çok dizi ve filmlerde rol almıştır:

-Kurtlar Vadisi Pusu

-Evimin Erkeği

-Zengin Kız Fakir Oğlan

-Bana Masal Anlatma

-Hayat Yokuşu

-İki Dünya Arasında

-Galip Derviş

-Aramızda Kalsın

-O Hayat Benim

-Düşler ve Umutlar

-Diriliş Ertuğrul

-Poyraz Karayel

-Saklı Kazan

-Kiraz Mevsimi

-Yunus Emre Aşkın Yolculuğu

-Düğün Denek 2 Sünnet

-Paramparça

-Kaderimin Yazıldığı Gün

-Aşk ve Mavi

-Deli Saçması

-Asla Vazgeçmem

-Zeyrek ile Çeyrek

-Kırgın Çiçekler

-Filinta Bin Yılın Şafağında 

-Hatırla Gönül

-Kara Ekmek

-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

-Babam ve Ailesi

-Kardeş Payı

-İlişki Durumu Karışık

-Kalbimdeki Deniz

-Tatlı İntikam

-Kara Yazı

-Yeter

-Yüksek Sosyete

-Adı Efsane

-Dayan Yüreğim

-İçimdeki Fırtına

-Kalp atışı


Son Güncelleme: 26.01.2022 17:06
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Anahtar Kelimeler:
Tahsin LaleDiziOyuncu
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