Suzan Avcı kimdir? Nerelidir? Suzan Avcı hangi filmlerde oynadı?

Suzan Avcı kimdir?

1937 yılında Bursa’da doğan oyuncu, eski Türk sinemasının vamp kadınlarından birisidir. Babası Yusuf Bey, Kazak Tatarı, annesi ise Kırım Tatarı’dır. Suzan Avcı 6 yaşındayken babası Siroz hastalığı sebebiyle vefat etmiştir. Üç kız kardeşi ve annesi ile hayatına devam eden Suzan Avcı, 13 yaşındayken Yıldız Dergisi’nin bir yarışmasına katılarak kazanmış ve bir filmde oynamaya hak kazanmıştır. Fakat annesi bu duruma karşı çıkmıştır. 15 yaşında iken Alp Akşiray ile tanışarak evlenme kararı almıştır. Mahkemde yaşını büyülterek evlenmiş, İzmir’e taşınmıştır. Mete isminde bir oğulları olmuştur. Çocuğu olduktan sonra sinema sektöründe çalışmak istediği için İstanbul’a annesinin yanına dönmüştür. Yıldız Mecmuası’nın sinema güzellik yarışmasına katılarak 3. olmayı başarmıştır. Daha sonra Muammer Karaca Tiyatrosu’na katılmıştır. Ardından ise Toto Karaca Tiyatrosu’nda devam etmiştir. Bu tiyatroda metres rolünü canlandırmış ve büyük ilgi çekmiştir. Siyah saçlarını sarıya boyayan Suzan Avcı, tanınmaya başlayarak sinema teklifleri almaya başlamıştır. 1959 yılında eşinden boşanmıştır. İkinci evliliğini ise Hüseyin Cendere ile yapmış ve yine boşanmıştır. Son evliliğini ise senarist olan Erdoğan Tünaş ile yapmıştır. Bu evliliğinden ise Binnaz Avcı isminde bir kızı doğmuştur.

Yer aldığı projeler

-Ana Gibi Yar Olmaz

-Canavar Kadın

-Civan Ali

-Tütüncü Kız Emine

-Çoban Kızı

-Balıkçının Kızı Gülnaz

-Arzu

-Hatırla Sevgilim

-Pamukçu Güzeli Halime

- Yedi Benli Kezban

-Kaderin Önüne Geçilmez

-Bekarlık Sultanlıktır

-Ağlama Sevgilim

-Kavgasız Yaşayalım

-Mahalle Arkadaşları

-Şoför Ahmet

-Bana Derler Külhanlı

-Cilalı İbo Kadın Avcısı

-Erkek Sözü

-İki Gemi Yanyana

-Erkekler Ağlamaz

-Paydos

-Yaya Kartalı

-Kızgın Adam

-Fosforlu Cevriyem

-Aşk Mabudesi

-Yadigar

-Görgüsüzler