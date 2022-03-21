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Survivor All Star dün gece kim elendi? Survivor'da o kişi adaya veda edince ortalık bir anda karıştı!

Survivor'da son dönemlerin en iyi kadrosu All Star'da bu sene mücadele verirken heyecan dozajı ise bir an olsun inmiyor. Peki adaya kim veda etti?

21 Mart 2022 Pazartesi 09:38
Survivor All Star dün gece kim elendi? Survivor'da o kişi adaya veda edince ortalık bir anda karıştı!
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10 yılı aşkın süredir ekranların en sevilen ve en fazla takip edilen yarışmalarından birisi olan Survivor, All Star sezonu ile heyecanı arttırdı. Tv8 ekranlarında uzun süredir yayınlanmaya devam eden Survvior All Star'da bu sene birbirinden kaliteli yarışmacılar kozlarını karışırken ada elemeleri ise büyük merak konusu oluyor. Parkurlarda süre gelen oyunların sms'lerde de böyle olması insanların heyecanını ve tansiyonunu bir an olsun düşürmüyor.

Birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış eleme sistemine geçilen Survivor All Star'da dün gece 20 Mart pazar Survivor kim elendi sorusu merak ediliyor. İşte adaya veda eden isim ve son cümleleri..

SURVİVOR ALL STAR 20 MART ELEME POTASI

  • Mert
  • Barış
  • Evrim
  • Atakan

20 Mart 2022 Survivor All Star Adaya Kim Veda Etti?

Tv8 ekranlarının tansiyon yükselten yarışması Survivor All Star'da dün gece yaşanan eleme heyecanı seyirciler egeçti. Eleme adayları arasında yer alan Mert, Barış, Evrim ve Atakan dörtlüsünden adaya veda eden isim Mert Öcal oldu. Mert Öcal 20 Mart 2022 Survivor All Star'a veda etti. Adaya veda eden Mert sonrasında ise yaptığı açıklamalar tekrar tansiyon çıkarttı. Mert Öcal benden daha fazla kalmaması gereken kişiler vardı açıklamasında bulunurken eleme anında Nisa'nın gülmesi tansiyonları yükseltti. Mert Nisa'nın gülmesine ise: "Niye gülüyorsun? Hoşuna gitti." açıklamasında bulundu.

Mert Öcal'ın elenmesi sonrasında ise kız arkadaşı Sude gözyaşlarına hakim olamadı. Acun Ilıcalı ise Mert için şu açıklamalarda bulundu. "''Özel hayatta görüştüğüm, sohbetinden hoşlandığım bir yarışmacısın. Survivor'da sıralı gitme olmuyor. Özel hayatta yine görüşmeye devam edeceğiz. Bu sene müthiş yarışmacılar var. Sen çok iyi performanslar sergiledin ve iyi bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun"

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