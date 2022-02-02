Superman and Lois dizisi oyuncuları ve konusu

Dünyanın en çok izlenen filmleri arasında yer alan Süpermen, dizi olarak görücüye çıktı. İzleyiciler Süpermen and Lois dizisinin oyuncularını merak ediyor. Aynı zamanda dizinin konusu merak ediliyor. İlk kez 23 Şubat 2021 tarihinde yayınlanmaya başlanan dizinin başlangıçta eleştirilere maruz kaldığını ancak sonradan çok beğenildiğini söyleyebiliriz.

DC evrenin en büyük kahramanlarından biri olan Süpermenin şimdiye kadar birçok filmi çekildi. Aynı zamanda birkaç kez diziye uyarlandı. Süpermen dizisinin yeni versiyonu ortaya çıktı ve oldukça sevildi. Daha önce net bir tarih verilmese de koronavirüs sebebiyle ertelenmişti. Ancak şubat ayında görücüye çıktı ve çok beğenildi.

O süpermen dizisinde Lois ve Clark Kent’in başına gelenleri izliyoruz. İkisi aynı işi yapan farklı karakterlerdir. Aynı vakitlerde evlenmişlerdir ve bir tane çocukları vardır. İş ve aile hayatında sürekli sorunlar yaşarlar ve bunları çözmeye çalışırlar ancak bir yandan da kimliklerini gizliyorlar. En çok çocuklarına önem veriyorlar. Onları en iyi şekilde yetiştirmek amacıyla ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bundan dolayı daha iyi bir yaşama sahip olmaları için taşınırlar. Ancak sıkıntılar yine bitmez.

Tyler Hoechlin

Elizabeth Tulloch

Süpermen dizisinin oyuncularına bakacak olursak ön plana çıkan isimler arasında Tyler Hoechlin var. Kendisi daha önce azap yolu, sır tutabilir misin, süper kız dizilerinde rol buldu. Bu dizide de önemli bir karaktere hayat veriyor. Karısına ve çocuğuna çok önem veriyor.

Dizinin diğer oyuncusu ise Elizabeth Tulloch olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi Harvard Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Daha önce Caroline, Grimm, süper kız dizilerinde kendisine yer buldu. Süpermen dizisinde ise Süpermenin karısı olarak görev yapıyor.

Diğer Oyuncular

Jordan Elsass - Jonathan Kent

Adam Rayner - Morgan Edge

Inde Navarrette - Sarah Cushing

Daniel Cudmore - Subjekt

Erik Valdez - Kyle Cushing

Joselyn Picard - Sophie Cushing

Stephen Chang - Shanghai Shop Keeper

Stacey Farber - Leslie

Emmanuelle Chriqui - Lana Lang Cushing

Alex Garfin - Oynadığı Karakter: Jordan Kent

Superman and Lois Dizisi İnceleme

Genel olarak diziye bakacak olursak kaliteli bir dizi olduğunu anlıyoruz. Genellikle kahraman dizileri çocuklara yönelik olmasına rağmen bu dizi yetişkinlere de hitap ediyor. Daha çok yetişkinlere yönelik bir dizi olmuş. Bu tercihi de oldukça mantıklı bir adım.

Çizgi romanda bulunan karakterler aynı şekilde diziye uyarlanmış bulunuyor. Bu açıdan dizinin kalitesi de artıyor. Dizinin ikinci sezonuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dizi bu şekilde kaliteli olarak devam ederse ikinci sezonu çıkar.