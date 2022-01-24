Super Me filminin konusu ve incelemesi

Super Me filmi 2019 yılının Nisan ayında vizyona girdi. Filmin senaristliğini Zhang Chong üstlenmektedir. Kendi ülkesinde izlenme rekorları kıran film,daha sonra farklı ülkelerde yayınlanmaya başlamıştır. Orijinal adı Qi Huan Zhi Lv olan filmde;

Sang Yu, uzun bir süre senaryo üretmekte sıkıntı yaşar. San Ge adlı arkadaşıyla ile yüksek meblağlı bir işe imza atmışlardır. Sang Yu, rüyalarından ve korkularından kopamamaktadır. Beş parasız olduğu için evin de atılır. 6 ay boyuna uyuyamadığını ve uyuduğunda Skar adında bir iblisin rüyasına girdiğini aktarır. Bu durum ilerledikçe intihara yönelir. Bu süreçte kendisinde bir güç hisseder ve iblise karşı savaş başlatır.

Skar adındaki iblisin silahlarını çalabildiğini keşfeder. Bu silahların çok fazla değerli olduğunu öğrenince gerçek dünyada onları satmaya başlar. Bu şekilde kısa sürede zengin olmaktadır. Bu kısım saçma olarak gözükmektedir.

Farklılık ve yenilikçi bakış açısıyla film izlenebilir. Eğlenceli bir ilerleyiş filmde hakim. Filmi izlenebilecek filmler arasına alabilirsiniz. Filmin IMDb puanı 5,3.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler;

Darren Wang – Sang Yu

Kevin Lee – Skar

Song Jia – Hua Er

Wu Gang – Qiang Ge

Cao Bingkun – San Ge

Chin Shih-chieh, Wang Ziyi