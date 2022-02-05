Sümer Tilmaç kimdir, nerelidir, evli mi, kaç yaşında, hangi yapımlarda rol aldı?

Sümer Tilmaç Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sümer Tilmaç, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Sümer Tilmaç kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

15 Temmuz 1948 yılında dünyaya gelen Sümer Tilmaç, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. İlk kez 1964 yılında Arena Tiyatrosu’nda oyunculuk kariyerine başladı. 1968 senesinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tiyatrolarından mezun oldu. Yaşamı boyunca 210 tane filmde kendisine yer buldu. Bu filmlerin en önemlileri arasında Hemşo, Kahpe Bizans, Reis Bey, Acı Dünyalar, Damga, Kılıbık, Gırgıriye, Ah Güzel İstanbul, Vatandaş Rıza, Meraklı Köfteci gibi filmler gelmektedir. 2002 yılında gösterime giren Son adlı sine filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Sonrasında ise Çakallarla Dans adlı filmde kendisine yer buldu. 12 Haziran 2015 senesinde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.