Sultan Alparslan dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Yeni sezonda tarihi dizi olarak TRT 1 ekranlarında ekrana gelecek olan Sultan Arslan dizisi ilgi çekti. Oyuncular ve temaların yanı sıra filmin merak edilen unsurlarından biri de çekildiği yer. TRT 1 izleyicileri ve dizinin hayranları adına Sultan Alparslan dizisinin çekim yerlerini ve çekim mekanlarını detaylandırıp sizleri dizilerin yer aldığı alanlarla tanıştıracağız.

Sultan Alparslan dizisi nerede çekiliyor?

Barış Arduç'lu Sultan Alparslan dizisinin ilk reklam filminin duyurulmasıyla dizinin çekim yerine ilgi daha da arttı. Tarih konulu bir dizi olmasında dolayı çayırlar ve ormanlar genellikle fiziksel durumlar için kullanılır.

Sultan Alparslan dizisi mekanlar neresi?

Sultan Alparslan dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

Sultan Alparslan Run serisi için çeşitli mekanlar çekim yeri olarak kullanıldı. Kullanılan alanın sessiz, huzurlu ve tarihi olmasına özen gösterilmiş, ancak çoğunlukla ağaçlık açık çayırlar hakimdir. Filmin senaryosuna göre, drama çeşitli yerlerde kuruldu. Öte yandan kurulan setlerin çekimleri de oldukça istikrarlı bir tempoda başladı.

Diğer birçok dizi gibi Sultan Alpaslan filminin çekim yeri olarak İstanbul seçilmiştir. Ama diziyi kurgulamak için İstanbul'un sakin ve huzurlu bir semtini seçmemiz gerekti. Bu nedenle İstanbul'un Beykoz ve Riva bölgeleri yoğun ormanlık otlakları kullandı. Dizinin tüm çekimleri İstanbul'un yukarıda belirtilen Beykoz ve Riva semtlerinde çekilecek.

Sultan Alparslan dizisi çekim yerleri

TRT 1'de yayınlanan ve ilk öngösteriminde gözümüzün önüne gelen Sultan Alparslan dizisinin çekim lokasyonu izleyicileri çekmeye devam ediyor. Sultan Alparslan dizisi TRT 1'de yayınlanmaya başlarken dizinin çekim yerlerini detaylandırmaya devam edeceğiz. Sultan Arslan dizisinin çekim yeri neresidir? Sorularınıza cevap almak için bizi takip edebilirsiniz.