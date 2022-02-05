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Süheyl Uygur kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?

Süheyl Uygur kimdir, nerede doğdu, Süheyl Uygur nerede yaşıyor, Süheyl Uygur'un evi nerede, Süheyl Uygur kaç yaşında? 30 Kasım 1958 doğumlu ve 39 yaşında olan Süheyl Uygur ‘un öz geçmişi ile ilgili tüm merak edilen detayları sizler için bir araya topladık.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:57
Süheyl Uygur kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
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Süheyl Uygur kimdir, nerede doğdu?

Süheyl Uygur 30 Kasım 1958 yılında dünyaya geldi. Süheyl Uygur, birden fazla dizi, sinema ve tiyatroda rol üstlendi. Aynı zamanda usta oyuncu Nejat Uygur’un oğlu, Behzat Uygur‘un ise ağabeyidir. Süheyl Uygur Kilis‘lidir. 1995 yılında Burçin Orhon ile dünya evine girdi. Burçin Orhon ile evliliğinden iki kızı oldu.

 

Süheyl Uygur’un yer aldığı proje, program ve dizileri ise şu şekilde listeledik: 

  • 1999 - Uzaydan Adam Çıkmaz
  • 2001 - Her Şey Oğlum İçin
  • 2001 - Yeşil Işık
  • 2002 - Çekirdek Aile
  • 1998-2004 - Şahane Pazar
  • 2005 - Haylaz Babam
  • 2005-2006 - Ha Babam De Babam Show
  • 2008 - Şans Kapıdan Bakınca
  • 2011 - Kaç Para
  • 2011 - Benimle Oynar mısın?
  • ? - Şahane Show


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:57
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