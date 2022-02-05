Süheyl Uygur kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?

Süheyl Uygur kimdir, nerede doğdu?

Süheyl Uygur 30 Kasım 1958 yılında dünyaya geldi. Süheyl Uygur, birden fazla dizi, sinema ve tiyatroda rol üstlendi. Aynı zamanda usta oyuncu Nejat Uygur’un oğlu, Behzat Uygur‘un ise ağabeyidir. Süheyl Uygur Kilis‘lidir. 1995 yılında Burçin Orhon ile dünya evine girdi. Burçin Orhon ile evliliğinden iki kızı oldu.

Süheyl Uygur’un yer aldığı proje, program ve dizileri ise şu şekilde listeledik: