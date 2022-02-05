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Suat Sungur kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Suat Sungur, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Suat Sungur kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:45
Suat Sungur kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Suat Sungur gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Suat Sungur, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Suat Sungur kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Suat Sungur Biyografisi

1 Mart 1961 yılında dünyaya gelen başarılı ve tecrübeli oyuncu Suat Sungur, aslen Denizli nüfusuna kayıtlıdır ve burada doğmuştur. Şimdiye kadar birçok sinema, tiyatro ve dizide boy gösterdi. İzmir Gençlik Tiyatrosu’nun kuruluş aşamasında yer aldı. 981 İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Sihirli Annem adlı diziyle akıllarda yer edindi. 2015 yılında gösterime giren Yapışık Kardeşler adlı sinema filminde oynadı. Yakında FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan No: 309 adlı dizide oynayacak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:45
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Anahtar Kelimeler:
Suat SungurSihirli Annem
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