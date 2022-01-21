Star Wars: The Bad Batch animasyon dizisinin 2.sezonu ne zaman yayınlanacak?

Star Wars film serisi 25 Mayıs 1977 tarihinde ilk kez yayınlandı. Bu zamana kadar da en fazla izlenen filmler arasında yer almaktadır. 2019 senesinde yayınlanan verilere göre film serisinin 10.25 milyar dolar hasılat yaptığı açıklandı. Filme ait içerikler,oyunlar,dvd ve oyuncaklardan 33 milyar dolar hasılat kazanmıştır.

Star Wars : The Bad Batch

Serinin teması ilk olarak "Star Wars: Klonların Saldırısı" nda tanıtılmıştı. Bad Batch'in deneysel klonları ve elit klonları, Klon Savaşlarına girdikten sonra izledi ve galaksiyi hızla değiştirdi. Kötü grubun üyeleri, kendilerini olağanüstü askerler yapan ve birbirlerinin klon kadrosu haline gelen, klon ordusundaki askerlerden genetik olarak farklı olan ayırt edici özelliklere sahiptir. Örgütün "Klon Savaşları" nda temel amacı yeni hedefler bulmak ve yüzeyde canlarını korumak ve savaş sonrası bağışlara katılacaklar.

"Star Wars: Bad Batch" 8,9 puan gibi çok yüksek bir puan aldı (10 üzerinden). Bu, bilim kurgu animasyon dizileri ve pek çok kişinin, dizinin önde gelen inceleme sitelerinden biri olan IMDb üzerinden hakkındaki yorumlarla büyük bir beğeni topladı. Ülkemizde kullanılan platformlarda ise 9,1 puan almıştır.

Dizinin 2.sezonu için toplantılar yapıldı fakat 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair bir resmi açıklama yok. 2.sezonun tahmini olarak 2022 yılında yayınlanması söz konusu olabilir.

Star Wars : The Bad Batch filminde yer alan isimler ;

Ming-Na Wen

Dee Bradley Baker

Michelle Ang

Andrew kishino

Stephen Stanton

Star Wars filmleri

*Rogue Squadron filmi 22 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.

Star Wars : The Bad Batch

dizisi kesinlikle fırsat tanıyacağınız filmler arasında yer alabilir.