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Star Wars: The Bad Batch animasyon dizisinin 2.sezonu ne zaman yayınlanacak?

Star Wars film serisi, bu zamana kadar izlenen en fazla izlenen filmler arasında yer almaktadır. Star Wars temalı diziler de bu zamana kadar çekilmiştir. Animasyon olarak Star Wars evrenini anlatan Star Wars : The Bad Batch serisi çok fazla beğenildi. Animasyon dizisinin 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak edilmektedir. Star Wars : The Bad Batch 2.sezon ne zaman yayınlanacak? Bu haberimizde Star Wars evreni ve Star Wars'a ait animasyon dizisiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Star Wars : The Bad Batch animasyon dizisinin 2.sezonuyla ilgili merak edilenler...

21 Ocak 2022 Cuma 08:10
Star Wars: The Bad Batch animasyon dizisinin 2.sezonu ne zaman yayınlanacak?
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Star Wars film serisi 25 Mayıs 1977 tarihinde ilk kez yayınlandı. Bu zamana kadar da en fazla izlenen filmler arasında yer almaktadır. 2019 senesinde yayınlanan verilere göre film serisinin 10.25 milyar dolar hasılat yaptığı açıklandı. Filme ait içerikler,oyunlar,dvd ve oyuncaklardan 33 milyar dolar hasılat kazanmıştır.

Star Wars : The Bad Batch

Serinin teması ilk olarak "Star Wars: Klonların Saldırısı" nda tanıtılmıştı. Bad Batch'in deneysel klonları ve elit klonları, Klon Savaşlarına girdikten sonra izledi ve galaksiyi hızla değiştirdi. Kötü grubun üyeleri, kendilerini olağanüstü askerler yapan ve birbirlerinin klon kadrosu haline gelen, klon ordusundaki askerlerden genetik olarak farklı olan ayırt edici özelliklere sahiptir. Örgütün "Klon Savaşları" nda temel amacı yeni hedefler bulmak ve yüzeyde canlarını korumak ve savaş sonrası bağışlara katılacaklar.

"Star Wars: Bad Batch" 8,9 puan gibi çok yüksek bir puan aldı (10 üzerinden). Bu, bilim kurgu animasyon dizileri ve pek çok kişinin, dizinin önde gelen inceleme sitelerinden biri olan IMDb üzerinden hakkındaki yorumlarla  büyük bir beğeni topladı. Ülkemizde kullanılan platformlarda ise 9,1 puan almıştır.

Dizinin 2.sezonu için toplantılar yapıldı fakat 2.sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair bir resmi açıklama yok. 2.sezonun tahmini olarak 2022 yılında yayınlanması söz konusu olabilir.

Star Wars : The Bad Batch filminde yer alan isimler ;

Ming-Na Wen

Dee Bradley Baker

Michelle Ang

Andrew kishino

Stephen Stanton

Star Wars filmleri

Film

ABD vizyon tarihi

Yönetmen

Yeni Bir Umut

25 Mayıs 1977

George Lucas

İmparator

21 Mayıs 1980

Irvin Kershner

Jedi’ın Dönüşü

25 Mayıs 1983

Richard Marquand

Gizli Tehlike

19 Mayıs 1999

George Lucas

Klonların Saldırısı

16 Mayıs 2002

Sith’in İntikamı

19 Mayıs 2005

Güç Uyanıyor

18 Aralık 2015

Jefrey Jacob Abrams

Son Jedi

15 Aralık 2017

Rian Johnson

Skywalker’ın Yükselişi

20 Aralık 2019

Jefrey Jacob Abrams

Antoloji filmleri

Rogue One

16 Aralık 2016

Gareth Edwards

Han Solo

25 Mayıs 2018

Ron Howard

Rogue Squadron*

22 Aralık 2023

Patty Jenkins

*Rogue Squadron filmi 22 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.

 

Star Wars : The Bad Batch

dizisi kesinlikle fırsat tanıyacağınız filmler arasında yer alabilir.

 


Son Güncelleme: 21.01.2022 08:10
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