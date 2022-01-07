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Star Market yarışma programına nasıl başvuru yapılır? Star Market yarışması ne zaman başlıyor?

Başarılı sunucu Ufuk Özkan’ın sunuculuğuyla Star TV ekranlarında yeni bir yarışma programı hazırlanıyor. Star TV'de yayınlanacak olan yeni yarışma Star Market izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Star Market ne zaman başlıyor? Star Market başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

07 Ocak 2022 Cuma 00:06
Star Market yarışma programına nasıl başvuru yapılır? Star Market yarışması ne zaman başlıyor?
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Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni yarışma Star Market izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star Market adlı yarışmanın yaz ayları için eğlenceli bir program olması bekleniyor.
Yarışmanın sunuculuğunu birçok yapımda yer almış ve sunuculuğuyla da adından söz ettiren Ufuk Özkan üstleniyor.  Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Star Market adlı yarışma henüz kesinleşmemiş olsa da Star TV’de yayınlanacağını düşünülüyor.
Star Market yarışmasında yarışmacılar en pahalı sepeti yapmaya çalışacak ve böylece alışverişin starı olacak.
Yarışmanın ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat şu anda yarışma başvuruları için başvuru formu hazır bulunuyor. 
Star Market yarışmasına başvuru yapmak için: https://www.startv.com.tr/program/star-market/basvuru linkine tıklayabilirsiniz.

Son Güncelleme: 07.01.2022 00:06
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Anahtar Kelimeler:
Star MarketUfuk Özkan
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