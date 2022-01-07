Star Market yarışma programına nasıl başvuru yapılır? Star Market yarışması ne zaman başlıyor?

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni yarışma Star Market izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star Market adlı yarışmanın yaz ayları için eğlenceli bir program olması bekleniyor.
Yarışmanın sunuculuğunu birçok yapımda yer almış ve sunuculuğuyla da adından söz ettiren Ufuk Özkan üstleniyor. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Star Market adlı yarışma henüz kesinleşmemiş olsa da Star TV’de yayınlanacağını düşünülüyor.
Yarışmanın ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat şu anda yarışma başvuruları için başvuru formu hazır bulunuyor.
Star Market yarışmasına başvuru yapmak için: https://www.startv.com.tr/program/star-market/basvuru linkine tıklayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 07.01.2022 00:06