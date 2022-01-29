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Söyle Bana Ne Zaman filminin konusu nedir? Başrol oyuncusu kim?

Tell Me When filmi konusuyla izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Filmin konusu ne? Kadroda kimler yer alıyor? Haberimizde sevilen romantik-komedi filmi hakkında detaylara yer verilmiştir.

29 Ocak 2022 Cumartesi 23:17
Söyle Bana Ne Zaman filminin konusu nedir? Başrol oyuncusu kim?
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Söyle Bana Ne Zaman filminde ne anlatılıyor? Kadroda kimler var? Filmin yönetmen koltuğunda kim oturuyor? IMDb puanı kaç?

Filmin ilk sahnesinde evin dedesi Pepe görünüyor. Pepe, torunu için en iyisini istemektedir. Will ise olgun ve zorlu bir iş hayatına sahip yalnız bir bireydir. Pepe ona sürekli gez, eğlen dese de Will işlerini bırakamaz.

Tarih 1 sene ileriye sarar. Pepe ölmüştür. Will dedesinin yasını tutarken dedesinden kalan bir defteri incelemeye başlar. Pepe bu deftere torunu için hayaller, gitmesi gereken yerler, hissetmesi gereken duygular bırakmıştır. Böylece Will’in Mexico City’e yolculuğu başlar.

Filmin ilerleyen dakikalarında senaryo ve başrol oyuncusunun performansı beğenilmemektedir. Will karakterinin enerjisi ve duygusu yetersiz bulunmuştur.

Senaryoya Dani’nin girmesiyle ikili mükemmel bir uyum yakalar.

Filmin alt metninde işkolik olmanın insana zarar verdiği ve hayattan zevk almak gerektiği vurgulanır. Film 90 dakikadır.

Filmin yönetmenliği ve senaryosu Gerardo Gatica’ya aittir.

IMDb puanı 5,9’dur.

Oyuncu kadrosu

  • Jesús Zavala – Will
  • Ximena Romo – Dani
  • Héctor Bonilla – Juancho
  • Verónica Castro – Ines
  • Gilli Messer – Dani (voice)
  • Gabriel Nuncio – Beto
  • Ludwika Paleta – Self
  • José Carlos Ruiz – Pepe
  • Juca Viapri – Gabriel


Son Güncelleme: 29.01.2022 23:17
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Anahtar Kelimeler:
Söyle Bana Ne ZamanKonusuTell Me When
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