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Soul animasyon filminin konusu nedir?

Soul filmi 23 Mart tarihinde Disney+ 'da ekranlara geldi. Film, Pixar aracılığıyla yapıldı. Filmde Joe Gardner isimli öğretmenin muzik kariyeri için büyük çabası konu edilmektedir. Bu haberimizde Soul filmi ilgili tüm detayları sizler için derledik. İşte Soul filmi hakkında merak edilenler...

12 Şubat 2022 Cumartesi 23:07
Soul animasyon filminin konusu nedir?
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Soul animasyon filmi Pixar tarafından yapıldı. Filmin yönetmenliğini Pete Docter yapmaktadır. Soul, Jamie Foxx tarafından seslendirilmektedir. Film 23 Mart 2021 tarihinde vizyona girdi. Film 100 dakikadan oluşmaktadır.

Soul animasyon filmi

Ortaokulda öğretmenlik yapan Joe Gardner’in hikayesi anlatılmaktadır. Filmdeki karakter uzun zamandır profesyonel olarak muzik kariyerinin peşinden koşmaktadır. Ünlü saksafoncu Angela Bassett tarafından beklenmedik bir iş teklifi alır. Bu haberi aldıktan sonra Joe ,kanalizasyon deliğine düşer. Gözünü açtığında ruhu Great Beyond’a giden bir yürüyen merdivendedir. Joe öbür tarafa gitmek istemez çünkü istediği iş fırsatını sonunda yakalamıştı. Great Beyond’a doğru giderken hazırlanmaları için farklı ruhlar Joe’ya eşlik eder. Joe ,Dünya’ya geri dönmenin yolunu bulmaya çalışır.

Filmin IMDb puanı 8,1’dir.

Soul film detayları

Oyuncular : Jamie Foxx , Tina Fey , Daveed Diggs

Yönetmen : Pete Docter

Stüdyo : Disney +

Tür : Aile ve Çocuk

Konu : Arkadaşlık

Karakterin güçlü yönleri : Merhamet , Empati , Azim

Süre : 100 dakika



Son Güncelleme: 12.02.2022 23:07
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Anahtar Kelimeler:
Soul Animasyon FilmiDisney+Pixar
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