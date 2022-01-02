Sosyal yardım parasına nasıl başvuru yapılır?

Yaklaşık 1.5 senedir devam koronavirüs salgını tüm dünyadaki toplumları olduğu gibi ülkemizdeki insanları da etkiledi. Birçok insan evinde hapsoldu, birçok esnaf aylarca kepenklerini kapatarak büyük bir gelir kaybına uğradı. Devlet ise salgın başlangıcından bu yana ihtiyaç sahibi insanlara ve esnafa maddi yardım sağlıyor ve birçok konuda ihtiyaçlarını karşılıyor. Peki ‘’sosyal yardım parası’’ adı verilen bu yardıma nasıl başvurulur?

Sosyal Yardım Parasına Nasıl Başvurulur?

Devlet, kişi ve kurumlara aylık 1100 TL’lik sosyal yardım parası veriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı bu yardıma başvurmak isteyen insanlar bunun nasıl yapılacağını merak ediyor.

Sosyal yardım parası almak isteyen insanlar, E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvurular kişilerin T.C. kimlik numaralarına göre şekil kazanacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının:

- Son hanesi 0 olanlar Pazartesi

- Son hanesi 2 olanlar Salı

- Son hanesi 4 olanlar Çarşamba

- Son hanesi 6 olanlar Perşembe

Başvuru Şartları Neler?

- Son hanesi 8 olanlar Cuma gününden itibaren E-Devlet’e başvurabilirler.

Yardım parasına başvurmanın bazı şartları bulunuyor. İşte o şartlar:

- Faz 3 pandemi yardım türünden faydalanmak isteyenlerin Faz 1 ve Faz 2 türlerinden para almamış olması,

- Ailelerden sadece bir kişinin başvuru yapması,

- Emekli olunmaması,

- Kamu işçisi olunmaması,

- Memur olunmaması

- İŞKUR’dan işsizlik maaşı alınmaması gerekmektedir.