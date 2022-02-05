Şoray Uzun kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Şoray Uzun, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Şoray Uzun, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Şoray Uzun kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Şoray Uzun Biyografisi
Kendisi Elçin Uzun ile evlidir ve bu evliliğinden iki tane oğlu vardır. Kendisi Kanal 7 ekranlarındaki Şoray Uzun Yolda programıyla tanındı. Sonrasında TRT 1 ekranlarındaki 80’ler isimli dizide boy gösterdi. Şu sıralar ATV ekranlarındaki Döndür Şansını adlı yarışma programını sunmaktadır.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:53