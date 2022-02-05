Şoray Uzun kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Şoray Uzun, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Şoray Uzun, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Şoray Uzun kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Şoray Uzun Biyografisi

1 Ocak 1968 yılında dünyaya gelen Şoray Uzun, Bulgaristan’dan Adana’ya zorunlu göç yapmıştır. Çocukluğunu Adana’da geçirdi. Annesi bir gün Türkan Şoray filmi izlerken, oğlum olursa Şoray, kızım olursa Türkan koyacağım demesi üzerine ismini Şoray olarak almıştır. Babası tır şoförüdür. Aslen Bulgaristan’a bağlı Razgrad şehrine bağlıdır. Bulgaristan’da doğmuştur.

Kendisi Elçin Uzun ile evlidir ve bu evliliğinden iki tane oğlu vardır. Kendisi Kanal 7 ekranlarındaki Şoray Uzun Yolda programıyla tanındı. Sonrasında TRT 1 ekranlarındaki 80’ler isimli dizide boy gösterdi. Şu sıralar ATV ekranlarındaki Döndür Şansını adlı yarışma programını sunmaktadır.