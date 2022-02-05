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Songül Öden kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Songül Öden merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Songül Öden hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:51
Songül Öden kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
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Songül Öden 17 Şubat 1979 tarihinde doğmuştur, aslen Diyarbakırlıdır. Bedri Öden’in kızı olan Songül Öden 6 aylıkken annesi ve babası ayrılmıştır. Bir abisi, bir kız kardeşi ve 3 ablası bulunan Songül Öden, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunudur ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı şan eğitimi almıştır. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi’nde, 1 sene Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda, 3,5 sene Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda ve özel tiyatrolarda görev alan Songül Öden Sınır, Acı Aşk, 72. Koğuş, Ekşi Elmalar ve Rüzgarda Salınan Nilüfer filmlerinde rol almıştır. Songül Öden, Ferhunde Hanımlar, Vasiyet, Havada Bulut, Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Mükemmel Çift, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Kayıtdışı, Fi, Payitaht Abdülhamit ve Bir Aile Hikayesi dizilerinde de rol almıştır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:51
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