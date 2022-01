So Not Worth It dizisinin konusu nedir? So Not Worth It dizi yorumları

Netflix başarılı içerikler üretmeye devam ediyor. İlk bölümü 18 Haziran günü yayınlanan So Not Worth It, gençlik ve komedi ağırlıklı temasıyla üniversitede kampüs hayatı sürdüren karakterleri anlatıyor.

Bir bölümü yaklaşık 50 dakika olan ve toplamda 12 bölüm olarak izleyici karşısına çıkan dizi diğer k-drama türlerine göre oldukça kısa. So Not Worth It dizisinin yönetmenliğini Kwon Ik Joon ve Kim Jung Shik üstleniyor. Dizi ilk bakışta senaristler tarafından beğeniyle karşılanıyor.

So Not Worth It konusu

Dizi merkezine birçok karakteri alarak izleyicileri geçmiş yıllarına götürmeyi hedefliyor. Hikaye bir grup öğrenci ile başlıyor. Jamie, Sam, Se-wan gibi isimlerin olduğu farklı ve kendine özgü tavırlarıyla dikkat çeken grup üyelerinin sempatik ve eğlenceli sekansları hikayeyi başarılı kılan unsurların başında yer alıyor.

Vaat ettiği duygu geçişleri ise okul hayatı, aşklar, mutluluklar, hayal kırıklıkları gibi klasik aktarımlardır. Ancak karakterlerin uyumuyla sıradan gelen bu duygular etkileyici bir şekilde izleyici karşısına çıkar.

IMDb: 6,5

Dizide yer alan karakterler

Victoria Grace – Ju-ri

Park Se-wan – Se-wan

Hyeon-jun Shin– Jamie

Choi Young-jae – Sam

Terris Brown – Terris

Minnie – Minnie

Han Hyun-min – Hyun-min

Carson Allen – Carson

Joakim Sorensen – Hans