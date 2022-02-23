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Sky Rojo Dizisinin konusu nedir?

Netflix dizisi Sky Rojo 19 Mart 2021 Tarihinde Netflix'de yayına girdi. Pek çok ünlü netflix dizilerini yapan ünlü yapımcı Alex Pina tarafından yapılan Sky Rojo ilk günden beğenileri topladı. Sky Rojo ile merak edilenleri sizler için derledik ...

23 Şubat 2022 Çarşamba 19:29
Sky Rojo Dizisinin konusu nedir?
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Ünlü yapımcı Alex Pina, Netflixte yapmış olduğu Vis a Vis ve La casa de papel dizileriyle çok fazla dikkat çekmiştir. Ülkesinin yerel televizyon programlarında da yapımları olan yapımcı, Netflix’teki dizileriyle daha fazla gündemde yer almıştır. 19 Mart tarihinde yayınlanan Sky Rojo dizisiyle gene kendinden söz ettirecek gibi.

Konusunun ilgi çekici ve heyecan dolu olması nedeniyle seyircilerden olumlu yorumlar aldı. Dizi çıkmadan önce yayınlanan fragman ve görseller etkileyici bir yapım olacağı belli ediyordu. Gene de biraz tereddüt olmasına rağmen senaryonun bu kadar iyi işlenmesi beklenmiyordu. Dizinin konusu 3 hayat kadının üzerinde gelişmektedir.

Sky Rojo konusu nedir?

Dizi İspanya’nın Tenerife adasında geçmektedir. Dizi ,Carol’un cümleleriyle başlar ve hayat kadını nasıl olduğunu ve eski hayatı ve geleceği hakkındaki yorumlarıyla ön plana çıkmaktadır. Patronundan nefret ettiğini belirtir ama yapacağı bir  şey yoktur.

Diğer 2 kişi Gina ile Wendy’dir. Gina Tenerife’de garsonluk yapacaksın vaadiyle kandırılan kübalı bir kadındır. İspanya’ya geldiği an garson olmadığını anlar. Ama ailesinin geçimini sağlamak için işe devam etmek zorundadır. Wendy’de aynı durumdadır.  Dizi ilk olarak yavaş tempoyla başlar. Daha sonra bu 3 kız patronlarını istemsizce yaralamalarıyla hız kazanır. Bu olaya 3 kadın çekmiş oldukları sıkıntıdan dolayı olumlu bakmaya çalışırlar. Fakat patronlarının yardımcıları 3 kadının peşine düşer. Aralarında sıkı bir kovalamaca başlar.

İspanya dizilerinde olan, aksiyon , kara komedi, gerilim ve cinsellik bu dizide de yansıtılmış. Kısa sürede olay örgüsüne göre farklı duygular dizide yaşanır. İlk sezon 30 dakikayı geçmeyen süresi ile 8 bölümden oluşur. 2.sezon onayı da almayı başarmıştır.

Dizide Veronica Sanchez, Yany Prado ,Lali Esposito, Asier Etxendia, Enric Auquer, Miguel Angel Silvestre gibi isimler yer almaktadır.



Son Güncelleme: 23.02.2022 19:29
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Netflix IzleSky Rojo
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