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Sinema sanatçısı Suna Yıldızoğlu kimdir?

İngiliz asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, birçok ödülünde sahibidir. Sinema dünyasının bir numaralı yıldızlarındandır. Suna Yıldızoğlu hakkında her şey haberimizde yer alıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:10
Sinema sanatçısı Suna Yıldızoğlu kimdir?
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Bir zamanların sinema, dizi ve reklam gibi birçok alanında boy gösteren, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan oyuncu İngiliz asıllıdır. 1974'de Kayhan Yıldızoğlu ile hayatını birleştirdikten sonra Türk adını almıştır. Asıl adı, Sonia Eddy'dir.

1955 doğumludur. İki çocuğu vardır. Yasemin Allen ve Kaan Allen. Yasemin Allen de annesi gibi oyuncudur. 

Oyunculuk, şarkıcılık, fotomodellik ve daha birçok iş yapmıştır. Ödüllü sanatçılar arasında yer alır. Oyunculuğuyla izleyenlerin aklına kazınmıştır. 

2000 yılında sahne ve sinema dünyasından ayrılarak, çocuklarının eğitimi için Avustrulya'ya yerleşerek iş hayatına girmiştir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:10
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SinemaSuna YıldızoğluTV
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