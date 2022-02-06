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Sinem Öztürk kimdir? Sinem Öztürk kaç yaşında, evli mi?

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, birçok kişinin merak konusu oldu. Sinem Öztürk hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Şubat 2022 Pazar 23:17
Sinem Öztürk kimdir? Sinem Öztürk kaç yaşında, evli mi?
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Ekranların sevilen güzel oyuncusu Sinem Öztürk, yer aldığı dizi ve sinema filmlerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.

Sinem Öztürk kimdir?

9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul’da doğan Sinem Öztürk, liseyi Cağaloğlu Anadolu Lisesinde okudu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema bölümünde tamamlayan Öztürk, 2007 senesinde yayınlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanındı. Daha sonrasında Huzur Sokağı, Kiralık Aşk ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde, Ayla ve Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmlerinde rol alan Öztürk, pek çok başarılı yapımda bulunmuştur.

2008 senesinde Serkan Balbal ile evlenen Öztürk, bu evliliği 2010 senesinde sonlandırmıştır. İkinci evliliğini 2013-2014 yılları arasında Gürsel Şatır ile yapan Öztürk, üçüncü evliliğini ise 2016 senesinde Mustafa Uslu yapmıştır. Öztürk’ün bu evlilikten 2019 senesinde Kemal ve Mustafa adından ikiz çocukları olmuştur.



Son Güncelleme: 06.02.2022 23:17
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