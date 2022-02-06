Sinem Öztürk kimdir? Sinem Öztürk kaç yaşında, evli mi?

Ekranların sevilen güzel oyuncusu Sinem Öztürk, yer aldığı dizi ve sinema filmlerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.
Sinem Öztürk kimdir?
2008 senesinde Serkan Balbal ile evlenen Öztürk, bu evliliği 2010 senesinde sonlandırmıştır. İkinci evliliğini 2013-2014 yılları arasında Gürsel Şatır ile yapan Öztürk, üçüncü evliliğini ise 2016 senesinde Mustafa Uslu yapmıştır. Öztürk’ün bu evlilikten 2019 senesinde Kemal ve Mustafa adından ikiz çocukları olmuştur.
Son Güncelleme: 06.02.2022 23:17