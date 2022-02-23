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Şinasi Yurtsever kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?

Son zamanların gözde oyuncularından olan Şinasi Yurtsever kimdir? Nerelidir? Gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Şinasi Yurtsever’in hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:07
Şinasi Yurtsever kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?
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Şinasi Yurtsever hakkında bilinmeyenleri tüm detaylarıyla haberimizde topladık. Sıkça aratılan konular için tüm detaylar haberimizde.

 

Şinasi Yurtsever kimdir?

16 Temmuz 1973 tarihinde Malatya’da doğan Şinasi Yurtsever, Kardeş Payı dizisinde Hilmi karakterini canlandırmış ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Sahne Sanatları Bölümünde tamamlayan Yurtsever, yaptığı bir açıklamada 40 yaşımdan sonra ünlü olduğunu söylemiştir. Yurtsever daha çok Kardeş Payı dizisindeki karakteri ile ün kazanmıştır.

Malatya’da doğmasına rağmen aslında Erzinca’lı olan Şinasi Yurtsever’in 2015 yılında nişanlandığı Ferihan Kaya ile 2016 yılında evlenmiştir.

 

Yer aldığı projeler nelerdir?

Başka İstanbul Yok, Hemşerim, Dış Kapının Mandalları, Küçük İbo, Örümcek, Yılan Hikayesi, Cinlerle Periler, Kınalı Kar, Yazı Tura, Avrupa Yakası, Alacakaranlık, Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz, Küçük Kıyamet, Ayışığı, Bir Bulut Olsam, Kapalı Çarşı, Ramazan Güzeldir, Vavien, Sende Gitme, Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Denek, Hadi İnşallah, Olur Olur, Geniş Aile 2: Her Türlü, Çalgı Çengi İkimiz ve Dört Köşe isimli projelerde yer alan Şinasi Yurtsever oyunculuk mesleğini devam ettirmektedir.




Son Güncelleme: 23.02.2022 10:07
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Anahtar Kelimeler:
Şinasi YurtseverErzincanKardeş Payı
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