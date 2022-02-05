Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Sinan Çalışkanoğlu kaç yaşında?

Sinan Çalışkanoğlu kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtkadı sizler için araştırdık. İşte Sinan Çalışkanoğlu ‘nun yaşamına dair detaylar...

Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

Sinema, tiyatro ve dizisu olan Sinan Çalışkanoğlu 26 Ocak 1978''de dünyaya geldi. Akdemi İstanbul Tiyatro Bölümü'nde mezun olduktan sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezinde Pandomim ve oyunculuk dersleri eğitimi almıştır.

İzleyeiciler tarafından Selana dizisinde Hades rolü ile tanınan oyuncu 2007'de Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenmiş 2010'da da ayrılmışlardır. 2013'de ise Tuğba Sarıünal ile evlenmiş ardından ikili 16 Kasım 2015'de ayrılmışlardır.

Sinan Çalışkanoğlu Yahşi Cazibe dizisinde Ejder karakteri ile büyük ilgi görmüştür. Şimdilerde Kertenkele adlı dizide Komiser yardımcısı Levent karakterini canlandıran 1,75 boyundaki Sinan Çalışkanoğlu, 2015 senesi itibari ile Elin Oğlu isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.