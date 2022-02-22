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Simay Barlas kim? Memleketi neresidir?

Genç ve güzel oyuncu Simay Barlas’ın hayatı hakkındaki detayları siz okuyucularımız için hazırladık. Simay Barlas kim? Simay Barlas’ın memleketi neresidir?

22 Şubat 2022 Salı 21:00
Simay Barlas kim? Memleketi neresidir?
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2013 yılında Paramparça dizisinde Öykü karakteri ile ekranlara giriş yapan Simay Barlas bu dizide Nurgül Yeşilçay, Ebru Özkan,  Erkan Petekkaya gibi usta oyuncularla aynı kadroda yer almıştır.

Simay Barlas Neşe Erberk bağlı olarak model ve oyunculuk yapmaktadır. 1998 yılında İstanbul da gözlerini açmıştır. Şu anda 23 yaşındadır. Paramparça dizisinde sonra Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Gözde karakterine hayat vermiş. Burada yine usta oyuncularla çalışma imkânı bulmuştur.2017 yılında Kanal D ekranında Adı Efsane dizisinde farlı bir karakteri canlandırmıştır. Aynı zamanda Uludağ, Rocco ulusal reklamlarda da oynamıştır.

Adı Efsane dizisinde rol aldığı sıralarda aynı dizide rol alan Cem Yiğit Üzümoğlu ile görüntüleri kameralara yansımıştır. Medyada ikilinin aralarında bir ilişkinin olduğu hala bahsedilmektedir.

Simay Barlas' ın rol aldığı diziler:

Paramparça (2013): Öykü

Hayat Bazen Tatlıdır (2016-2017): Gözde Sarıyaz

Adı Efsane (2017): Naz Yalınay

Zalim İstanbul (2019-2020): Damla Karaçay

Bir Annenin Günahı (2020): Yağmur



Son Güncelleme: 22.02.2022 21:00
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Anahtar Kelimeler:
SimayBarlasSimayBarlasAdıefsane
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