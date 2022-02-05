İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, birçok kişinin merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Sibel Taşçıoğlu hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:10
Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınan Sibel Taşçıoğlu ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

Sibel Taşçıoğlu kimdir?

28 Temmuz 1976 senesinde Bursa’da doğan Sibel Taşçıoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda yaşayan Taşçıoğlu, daha sonra Kenter Tiyatrosu’nda çalıştı. Pek çok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Taşçıoğlu, Rus Gelin, Ekmek Teknesi, Serçe ve Medcezir gibi yapımlarda oynadı. Tasçıoğlu, şimdilerde ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer almaktadır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sibel TaşçıoğluSibel Taşçıoğlu Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeljko Erkiç kimdir?
Zeljko Erkiç kimdir?
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen kimdir?
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen kimdir?
Kenan Ece kimdir? Nerelidir? Kenan Ece kaç yaşındadır?
Kenan Ece kimdir? Nerelidir? Kenan Ece kaç yaşındadır?
Sibel Melek Arat kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında?
Sibel Melek Arat kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında?
Pınar Hamzaoğlu kimdir? Pınar Hamzaoğlu görev aldığı yapımlar
Pınar Hamzaoğlu kimdir? Pınar Hamzaoğlu görev aldığı yapımlar
Tayanç Ayaydın kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Tayanç Ayaydın kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Popüler Haberler

Zeljko Erkiç kimdir?
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen kimdir?
Kenan Ece kimdir? Nerelidir? Kenan Ece kaç yaşındadır?
Sibel Melek Arat kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında?
Pınar Hamzaoğlu kimdir? Pınar Hamzaoğlu görev aldığı yapımlar
Tayanç Ayaydın kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yusuf Akgün kimdir?
Kerem Muşlugil kimdir? Kerem Muşlugil görev aldığı yapımlar
Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ hakkında merak edilenler
Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli görev aldığı dizi ve filmler
Fatma Toptaş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda oynadı?
Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir?
Harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar?
Taşıyıcı Anne filminin konusu nedir?
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? 2021 maaşları ve iş ilanları
Nazan Diper kimdir?
Oyuncu Fikret Hakan kimdir? Kısa biyografisi
Aşkın Şenol kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
İsmail Filiz kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede oturuyor?
Duygu Yetiş kimdir? Nerelidir? Duygu Yetiş kaç yaşındadır?
Barış Falay kimdir? Aslen nerelidir? Kiminle evli? Kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.