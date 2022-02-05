Sibel Taşçıoğlu kimdir? Sibel Taşçıoğlu kaç yaşında, nereli?

Sibel Taşçıoğlu kimdir?

Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla tanınanile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik.

28 Temmuz 1976 senesinde Bursa’da doğan Sibel Taşçıoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda yaşayan Taşçıoğlu, daha sonra Kenter Tiyatrosu’nda çalıştı. Pek çok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Taşçıoğlu, Rus Gelin, Ekmek Teknesi, Serçe ve Medcezir gibi yapımlarda oynadı. Tasçıoğlu, şimdilerde ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer almaktadır.