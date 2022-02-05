Sibel Melek Arat kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında?

Çocuk oyuncu Sibel Melek Arat kimdir? Çizdiği resimlerle adını duyuran çocuk oyuncunun hayatı merak ediliyor.

Sibel Melek Arat kimdir?

Çizdiği resimlerle dikkatleri üzerine çeken çocuk oyuncu Sibel Melek Arat, İlk defa kamera ile 4 yaşında Hayat Su reklamıyla tanıştı. Çeşitli reklam filmlerinde yer aldıktan sonra 2014 yılında Çalıkuşu ile dizilerde yer almaya başladı. 2014 yılında Reaksiyon, 2016 yılında Hayat Şarkısı, 2019 yılında Netflix yapımı Atiye dizilerinde oynadı.