İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Sibel Melek Arat kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında?

Çocuk oyuncu Sibel Melek Arat kimdir? Küçük yaşında kamera ile tanışan, çizdiği resimlerle adını duyuran çocuk oyuncunun hayatı merak ediliyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:45
Sibel Melek Arat kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Kaç yaşında?
Takip Et:

Çocuk oyuncu Sibel Melek Arat kimdir? Çizdiği resimlerle adını duyuran çocuk oyuncunun hayatı merak ediliyor.

Sibel Melek Arat kimdir?

Çizdiği resimlerle dikkatleri üzerine çeken çocuk oyuncu Sibel Melek Arat, İlk defa kamera ile 4 yaşında Hayat Su reklamıyla tanıştı. Çeşitli reklam filmlerinde yer aldıktan sonra 2014 yılında Çalıkuşu ile dizilerde yer almaya başladı. 2014 yılında Reaksiyon, 2016 yılında Hayat Şarkısı, 2019 yılında Netflix yapımı Atiye dizilerinde oynadı.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sibel Melek AratçalıkuşuReaksiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Çifte sigorta yaparak yüksek maaş alma işlemi
Burgan Bank'tan emeklilere kredi müjdesi! Emekli kredisi kampanyası 125 bin TL kredi!
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Bedava Roblox Promo Oyun Kodları
İlker İnanoğlu kimdir, nerelidir? İlker İnanoğlu hangi yapımlarda yer almıştır?
Manken, oyuncu Arzum Onan kimdir? Arzum Onan nereli, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Pelin Karahan canlandırdığı karakteri anlattı!
Bucktown kadrosuna Jane Lynch de dahil oldu
Veli Kılıç kimdir, kaç yaşındadır? Veli Kılıç ile ilgili bilgiler
Nurinisa Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.