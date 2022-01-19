Show TV Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri

OJO Pictures’ın yapımı olan, başrol kadrosunu Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın paylaştığı, Kerem Çatay ile Ömer Özgüner’in ortaklığı ile kurulan OJO Pictures’in yapımcılığını yaptığı Show TV’nin yeni dizisi Cam Tavanlar’ın çekimlerine başlandı.

Yakın zamanda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi farklı duyguları aynı anda yaşatacak hikayesi ile seyirciyi adeta ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Senaristliğini Meriç Acemi’nin yaptığı ve yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk’ün oturduğu Cam Tavanlar dizisi çok yakında Show TV’de.

Başrollerini Kubilay Aka ile Bensu Soral’ın paylaştığı Cam Tavanlar dizisinin ilk tanıtım fragmanı seyirci ile buluştu. Yayınlanan tanıtım fragmanından sonra dizide çalan şarkı oldukça merak edildi. İşte Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri…

Cam Tavanlar dizisinde çalan şarkı ve sözleri

Show TV’nin merakla beklenen, başrol kadrosunu Bensu Soral ile Kubilay Aka’nın paylaştığı Cam Tavanlar dizisinin tanıtım fragmanında çalan şarkı Nova Norda’nın söylediği “Kuzeye Kaç!” İsimli şarkıdır. İşte seyirci tarafından çok merak edilen o şarkının sözleri!

“Kuzeyi bul, kuzeye kaç,

Kuzeyini bul ve gözünü aç!

Kuzeyi bul, kuzeye kaç,

Kuzeyini bul ve gözünü aç!

Ne ara geldim ben buralara?

Yabancıyım bu ormana…

Dört bir yanımı sarıyor kurtlar,

Önüm, arkam, sağım, solum tuzak!

Diyorum kendime: “Şu kafanı kaldır, yıldızlara bi bak!

Sakin ol, nefesini tut, kuzeyini bul ve kuzeye kaç!

Bakamam arkama, düşünce kimse kaldıramayacak!

Oyunu gör, oyunu anla, sonra git adımını at.”

Kuzeyi bul, kuzeye kaç,

Kuzeyini bul ve gözünü aç!

Kuzeyi bul, kuzeye kaç,

Kuzeyini bul ve gözünü aç!

Düşüyo önüme ha bire kayalar,

Bi avuç toprağa av olamam.

Kanatlanıp uçuyorum havada…

Dene bi bak, nefesim yakıcı sıcak!

Diyorum kendime: “Bedenini kaldır, yıldızlara uzan!

Sakin ol, hevesini yut, kuzeyini bul ve uzaya kaç!

Arkana bakma, yüksek ama korkma, hadi bi gözünü aç!

Önünü gör, yolunu kavra, sonra git, adımını at!”

Kuzeyi bul, kuzeye kaç,

Kuzeyini bul ve gözünü aç!

Kuzeyi bul, kuzeye kaç,

Kuzeyini bul ve gözünü aç!

Ben sudan çıkan balık, önümde aslanlar.

Hayali kolay kalır, acı bi gerçek var: Hayat bi kumar ve kasada hep avantaj!

Kuzeyini bul ve kuzeye kaç, kuzeyini bul ve gözünü aç!

Kuzeyi bul, kuzeye kaç,

Kuzeyini bul ve gözünü aç!

Kuzeyi bul, kuzeye kaç,

Kuzeyini bul ve gözünü aç!”

Show TV’nin yeni dizisi Cam Tavanlar ilk tanıtım fragmanı!