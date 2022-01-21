Shameless yeniden ekranlara dönecek mi? Shameless 12. sezon olacak mı?

2020 senesinin sonlarına doğru final yapan ve 6 Aralıkta biten dram dizisi Shameless hayranları dizinin ekranlara geri dönmesini dört gözle beklemeye devam ediyor.

William H. Macy, Cameron Monaghan, Jeremy Allen White, Shanola Hampton, Emma Kenney ve Steve Howey gibi usta isimlerin kadrosunda barındıran dizi 11 sezonluk sürdü. Yayınlanan en uzun soluklu diziler arasına girmeyi başardı.

Dizinin salgın nedeniyle son bölümlerinin yani son sezonun 2021 yılında başlaması bekleniyordu ama dizi 6 Aralık 2020 tarihinde ekranlara veda etti. Dizinin bitimi herkeste şoke etkisi yaratırken dizi hayranları da dizinin tekrar başlamasını bekledi.

Dizinin 12. sezonun şuan için başlaması ile ilgili bir resmi açıklama yok. Dizi ile işgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.