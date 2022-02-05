Şeyma Korkmaz kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:27
32 yaşındaki ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz Beni Affet
dizisiyle ünlenmiştir. Beni Affet dizisinde Feride karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Şeyma Korkmaz, Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden mezundur. Sonrasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği mezunu olan Şeyma Korkmaz hayatını oyunculuğa adama kararı almıştır. Eskişehirli oyuncu 3 kardeştir. 2011 senesinde rol aldığı Beş Kala
dizisinde Yağmur karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerini başlatan Şeyma Korkmaz Yay burcudur.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:27
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