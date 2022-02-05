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Şeyma Korkmaz kimdir?

Şeyma Korkmaz’ın kim olduğu merak konusu. Şeyma Korkmak’ın hayatına dair bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:27
Şeyma Korkmaz kimdir?
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32 yaşındaki ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz Beni Affet dizisiyle ünlenmiştir. Beni Affet dizisinde Feride karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Şeyma Korkmaz, Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden mezundur. Sonrasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği mezunu olan Şeyma Korkmaz hayatını oyunculuğa adama kararı almıştır. Eskişehirli oyuncu 3 kardeştir. 2011 senesinde rol aldığı Beş Kala dizisinde Yağmur karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerini başlatan Şeyma Korkmaz Yay burcudur.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:27
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma KorkmazBeni AffetBeş Kala
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