Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisinin konusu nedir?

Netflix'te 28 Nisan 2021 Çarşamba günü itibari ile yayınlanmaya başlayan Polonya yapımı dizisi "Sexify" ilk sezon bölümleriyle seyircinin karşısına çıktı. Bir sezonu sekiz bölümden oluşan dizinin süreside yaklaşık 45-50 dakika aralığındadır.

Sexify konusu nedir?

Piotr Domalewski ve Kalina Alabrudzinska isimlerinin yönetmenlik yaptığı dizide hayatını sadece geliştirmiş olduğu girişimci projeye harcayan Natalia; bilgisayar konusunda uzman, asosyal ve bir nevi inek modu ile ön plana çıkıyor. Arkadaşları üniversite hayatını eğlence üzerine kurarken kendisi uyku optimizasyonu isimli projesini ileriye taşımanın derdi içindedir.

Bu proje sayesinde tez ödevini başarıyla geçecek, bir ödüle sahip olacak ve ismini kalın harflerle duvara yazdıracaktır. Ancak “uyku optimizasyonu” isimli projesi hocasına cazip gelmez. Hocası “daha cezbedici” bir içerik arayışındadır. Böylece Natalia yıllarını verdiği projeyi geride bırakacak ve arkadaşları; Monika ve Paulina ile birlikte bir seks uygulaması geliştirecektir.

Sexify dizisinin oyuncuları kimler?

-Aleksandra Skraba (Natalia),

-Maria Sobocińska (Paulina),

-Sandra Drzymalska (Monika)

-Malgorzata Foremniak,

-Bartosz Gelner,

-Piotr Pacek,

-Cezary Pazura,

-Wojciech Solarz,

-Sebastian Stankiewicz

-Ewa Szykulska