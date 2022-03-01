Şevket Süha Tezel kimdir? Şevket Süha Tezel kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Şevket Süha Tezel, yer aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şevket Süha Tezel kimdir?

22 Mart 1978 tarihinde İstanbul’da doğan Şevket Süha Tezel, ilkokulu Mehmet Karamancı İlköğretim Okulu’nda tamamlarken liseyi Üsküdar Anadolu Lisesi’nde okudu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde tamamlayan Tezel, ayrıca Haliç Üniversitesi Konservatuvarı tiyatro bölümünden de mezun olmuştur.

2002-2005 seneleri arasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda çalışan Tezel, 2005 senesinde BKM Mutfak’a dahil oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar programında tanınan Tezel, Sıdıka, Organize İşler, Neşeli Hayat, Çok Film Hareketler Bunlar, Yeni Hayat, Müthiş Bir Film, Avrupa Yakası, Kasabada Barış, Sarıkamış 1915, Eve Dönüş ve Söz gibi dizi ve filmlerde de rol almıştır.