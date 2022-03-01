Şevket Süha Tezel kimdir? Şevket Süha Tezel kaç yaşında, nereli?

Oyuncu Şevket Süha Tezel, yer aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Şevket Süha Tezel kimdir?
2002-2005 seneleri arasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda çalışan Tezel, 2005 senesinde BKM Mutfak’a dahil oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar programında tanınan Tezel, Sıdıka, Organize İşler, Neşeli Hayat, Çok Film Hareketler Bunlar, Yeni Hayat, Müthiş Bir Film, Avrupa Yakası, Kasabada Barış, Sarıkamış 1915, Eve Dönüş ve Söz gibi dizi ve filmlerde de rol almıştır.
Son Güncelleme: 01.03.2022 07:26