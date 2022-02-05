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Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh hakkında bilgiler

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında merak eden okurlarımız için Şevket Çoruh hakkında bilgileri araştırdık.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:11
Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında? Şevket Çoruh hakkında bilgiler
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Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i Şevket Çoruh 47 yaşındadır. İstanbul’daki Baba Sahne’nin kurucusu olan Çoruh, Dümbüllü’nün orta oyununu temsil eden kavuğun Rasim Öztekin’den sonraki sahibidir.

Şevket Çoruh kimdir?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Artvinli bir ailenin tek çocuğudur. Liseyi bitirdikten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. 1989 yılından bu yana birçok tiyatro oyununda rol almış ve adını bir reklam filmde oynadığı tipleme ile duyurmuştur.

2006 yılından beri Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser rolünü canlandırmaktadır. Şevket Çoruh, 2017 yılında kendi imkanlarıyla Baba Sahne adında bir tiyatro açmıştır. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen, Türk tiyatrosunda tulûatın simgesi sayılan İsmail Dümbüllü’nün fesini Çoruh’a devretmiştir.

Oyuncu Rasim Öztekin, 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle Dümbüllü’nün orta oyununu temsil eden kavuğu Çoruh’a devretmiştir. Ünlü oyuncu 1993 yılında Günay Karacaoğlu ile evlenmiş ve 2003 yılında boşanmıştır. Daha sonra 2017 yılında Özge Tuna ile hayatını birleştirmiştir. Oyuncunun iki evliliğinden birer kızı vardır.

Şevket Çoruh’un rol aldığı dizi ve filmler

Filmler:

İnşaat (2003)

Anlat İstanbul (2004)

Eğreti Gelin (2004)

Usta (2008)

Sonsuz (2009)

Anı Yaşamak (2010)

Çakallarla Dans (2010)

Anadolu Kartalları (2011)

Çanakkale 1915 (2012)

Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede (2013)

İnşaat 2 (2014)

Hayat Sana Güzel (2014)

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2014)

Çakallarla Dans 4 (2016)

Aile Arasında (2017)

Yanlış Anlama (2017)

Canavar Gibi (2018)

Çakallarla Dans 5 (2018)

Diziler:

Köşe Kapmaca (1996)

Sevda Kondu (1996)

Çiçek Taksi (1997)

Affet Bizi Hocam (1998)

Yılan Hikayesi (1999)

Ruhsar (2000)

Azad (2002)

Sultan Makamı (2003)

Canın Sağolsun (2005)

Savcının Karısı (2005)

Arka Sokaklar (2006)

Gönül (2006)

Komedi Dükkanı (2007)

Anında Görüntü Show (2008)

Akasya Durağı (2010)

Umut Yolcuları (2010)

İşler Güçler (2012)



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:11
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Anahtar Kelimeler:
Şevket ÇoruhArka Sokaklar
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